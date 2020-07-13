Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi: "Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasviyesi için somut adım... - Son Dakika

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi: "Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasviyesi için somut adım...

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığının tasfiye edilmesi amacıyla bu ülke makamlarından somut adımlar atmalarını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığının tasfiye edilmesi amacıyla bu ülke makamlarından somut adımlar atmalarını beklediklerini söyledi.

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te büyükelçilik konutunda basın toplantısı düzenleyen Sekizkök, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sekizkök, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızdırılmış mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı, tüm şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

15 Temmuz'un FETÖ'nün yarattığı büyük tehdidi ortaya koyduğunu vurgulayan Sekizkök, "Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk milletine aittir." dedi.

Sekizkök, FETÖ'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gittiğine ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ile mücadele Türkiye'nin en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Yabancı muhataplarımızla yürüttüğümüz tüm temaslarda FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi olduğu gerçeği vurgulanmaktadır. Bu terör örgütünün kendisine siyasi ve ekonomik alanları yaratmayı amaçladığı, adeta bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığı ortaya konulmaktadır. FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki hareket alanının daraltılması, faaliyetlerinin yasaklanması, mensuplarının adaletten kaçmalarının ve para transferlerinin engellenmesi amacıyla idari tedbirler ve adli süreçler de devreye konulmuştur."

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen elebaşlarına yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında şahısların bulunduğu ülkelere iade taleplerinin iletildiğini hatırlatan Sekizkök, örgütün yurt dışı yapılanmasında görev alan ve örgüte finansman sağlayan kişi ve kuruluşlar hakkında mal varlıklarının dondurulması talebine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü belirtti.

"Kuzey Makedonya'da FETÖ'nün tasfiyesi için somut adımlar bekliyoruz"

Sekizkök, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına karşı çalışmalarını gelecek dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu vesileyle Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasfiye edilmesi amacıyla bu ülke makamlarından somut adımlar atmalarını beklediğimizi de vurgulamak istiyoruz. Esasen Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında terörizmle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda bir anlayış birliği mevcuttur. Alınacak tedbirlerle bu ülkede eğitim kurumu, şirket, dernek ve medya organı gibi kisveler altında faaliyet göstermekte olan FETÖ unsurlarının ve FETÖ ile bağlantılı şahısların Kuzey Makedonya'daki faaliyetlerinin sona erdirilmesi önem taşımaktadır."

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da iadesini istediği 15 FETÖ üyesiyle ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığına ilişkin bir soruya da Sekizkök, "Bildiğim kadarıyla henüz bir ilerleme olmuş değil." şeklinde cevap verdi.

Gazeteciler, basın toplantısının ardından Anadolu Ajansının darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:23 Kaynak: AA

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