Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök, görevine başladı - Son Dakika

Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye güven mektubunu sunarak, resmen görevine başladı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin iki dost ülke arasındaki güçlü geleneksel dostluk ve ortaklık ruhundan kaynaklanan mükemmel ikili ilişkilerden ve başarılı iş birliğinden memnuniyet duyduğu belirtildi.

Pendarovski, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın her iki ülkenin vatandaşları için daha iyi ve daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin temel direkleri olan ortak hoşgörü, karşılıklı anlayış ve saygı değerlerini paylaştığını ifade etti.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın Avro-Atlantik kurumlarına üyelik sürecinde ve genel olarak verdiği destekten dolayı şükranlarını sunan Pendarovski, NATO'daki doğal ittifakın resmileşmesiyle iki ülkenin bölge ve tüm Avrupa'da barış ve istikrarı sağlayacağını kaydetti.

Pendarovski, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Dönem dönem çeşitli jeostratejik oyunların ve tehditlerin hedefi olan bölgemizde tetikte olmayı sürdüreceğiz. Terör, organize suçlar, yasa dışı göç, siber tehditler ve benzer fenomenlerle mücadelede iş birliği, güven ve koordinasyon hepimiz için öncelik olmaya devam edecektir."

Gelecek dönemde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade eden Pendarovski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2020 yılında resmi ziyaret gerçekleştirmesi için ülkeye davet etti.

Büyükelçi Sekizkök de köklü tarihi ve insani bağların, paylaşılan demokratik değerlerin ve ekonomik hedeflerin iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına yardımcı olacağını belirterek, ilerleyen dönemde ticaret ve yatırımın yanı sıra karşılıklı iş birliğinin diğer birçok alanda yoğunlaşacağını ve derinleşeceğini kaydetti.

Sekizkök, "Türkiye, Kuzey Makedonya'yı önemli ve değerli bir ortak olarak görmektedir. Ortaklığımızın gelişimi Balkanlar ve Avrupa-Atlantik ailesinin de lehinedir." dedi.

İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve iş birliğinin temel öğelerinden birinin, bu bölgelerde asırlardır var olan ve Kuzey Makedonya'nın gelişimi ve refahı için çalışan Türk toplumu olduğunu kaydeden vurgulayan, Türkiye'nin Kuzey Makedonya vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek amacıyla ülkeye desteğini sürdüreceğinin altını çizdi.

Sekizkök'ün büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Pendarovski'ye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök, dün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a güven mektubunun örneğini sunmuştu.