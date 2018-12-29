Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisinden Aa'ya Ziyaret

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisinden Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisinden Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Ziyarette, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Büyükelçi Tülin Erkal Kara'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajans'nın ilk başvurdukları kaynak olduğunu dile getiren Kara, AA haberlerini güvenilir veri olarak kabul ettiklerini belirtti.

AA'nın birçok ülkede deneyimli kadrolarıyla yer aldığını aktaran Kara, "AA, ülkemizin ne kadar güçlü hale geldiğinin ve ilerlediğinin bir göstergesidir." diye konuştu.

Kara, AA'nın çeşitli ülkelerde kurduğu ofislerle yerli halka iş imkanı da sağladığını ifade ederek, haberleri en doğru yoldan halka ulaştırdığını vurguladı.

Altınalan da kurumun faaliyetlerini anlatarak, Türkiye'nin kamu diplomasisi organı olduğu bilinciyle yayın yaptığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Tülin Erkal Kara, Üsküp, Türkiye, Güncel
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