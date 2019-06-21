Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan Weber'in AB Komisyonu başkanlık şansı zora girdi
34 dakika önce
Brüksel'de toplanan Avrupalı liderler Avrupa Komisyonu başkanlığına getirilecek isim konusunda uzlaşamadı. 30 haziran tarihinde olağanüstü zirve yapılmasına karar verildi.
Brüksel
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:23
'de toplanan Avrupalı liderler Avrupa Komisyonu Başkanlığına getirilecek isim konusunda uzlaşamadı. Liderler, yeni başkanı seçmek için 30 Haziran tarihinde olağanüstü zirvede tekrar bir araya gelecek. Ancak Sosyalist grubun desteğini çekmesi nedeniyle Manfred Weber'in AB Komisyonu Başkanlık şansı zora girdi. Avrupa Birliği
Konseyi Başkanı Donald Tusk
zirvenin ilk gününün sonunda "Herhangi bir aday üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmelere devam edeceğim." açıklamasını yaptı.
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