Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan Weber'in AB Komisyonu başkanlık şansı zora girdi
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Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan Weber'in AB Komisyonu başkanlık şansı zora girdi

34 dakika önce

Brüksel'de toplanan Avrupalı liderler Avrupa Komisyonu başkanlığına getirilecek isim konusunda uzlaşamadı. 30 haziran tarihinde olağanüstü zirve yapılmasına karar verildi.

Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan Weber'in AB Komisyonu başkanlık şansı zora girdi, System.String[]
Brüksel'de toplanan Avrupalı liderler Avrupa Komisyonu Başkanlığına getirilecek isim konusunda uzlaşamadı. Liderler, yeni başkanı seçmek için 30 Haziran tarihinde olağanüstü zirvede tekrar bir araya gelecek. Ancak Sosyalist grubun desteğini çekmesi nedeniyle Manfred Weber'in AB Komisyonu Başkanlık şansı zora girdi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk zirvenin ilk gününün sonunda "Herhangi bir aday üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmelere devam edeceğim." açıklamasını yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:23 
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