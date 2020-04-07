Türkiye'nin Uzaktan Eğitimle İmtihanı - Son Dakika

Türkiye'nin Uzaktan Eğitimle İmtihanı
12 dakika önce
Corona virüsü salgınıyla birlikte Türkiye'de ilk ve orta okullar 16 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verdi, 23 Mart'ta da yaklaşık 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim başladı.
Corona virüsü salgınıyla birlikte Türkiye'de ilk ve orta okullar 16 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verdi, 23 Mart'ta da yaklaşık 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim başladı. Peki Türkiye uzaktan eğitime hazır mı? Eğitim Reformu Girişimi'nden uzmanlar VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
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