Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Merkezi Datça mı Olacak? - Son Dakika

Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Merkezi Datça mı Olacak?

23.04.2021 21:34
Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Merkezi Datça mı Olacak?, System.String[]

Uzaya açılan kapı, Datça... Selamlar!

Uzaya açılan kapı, Datça...

Selamlar!

Bugün daha önce konusu dahi gündeme gelmemiş olan bir yazıyı sizlerle paylaşacağım. Bu konu o kadar sıradışı ki okurken şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şimdi, çayınızı veya kahvenizi alın, geriye yaslanın ve kemerlerinizi bağlamayı unutmayın.

Datça başlığı altında cümlelerime başlamadan önce ünlü Tarihçi Strabon'un Datça ile ilgili söylediği o meşhur sözü söylemek istiyorum.

"Tanrı çok sevdiği kulunu uzun ömürlü olması için Datça Yarımadası'na gönderir."

Gelin sizlerle birlikte biraz Datça'yı gezelim.

Ege Bölgesi'nde yer alan Datça, doğal güzellikleri, atmosferi ve yapısıyla insanları büyüleyen, çektiğiniz oksijeni ciğerlerinizde hissettiren yerdir. Medeniyetlere tanıklık etmiş olan (Bizans, Türk) Datça, sahip olduğu turizm potansiyeli ile ülkemizde önemli duraklardan biri olmaya devam etmektedir. Akdeniz iklimine sahip olan Datça'da, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Yılın 295 – 305 günü güneşli geçer. Kısacası Datça, ülkemizin nadide turizm bölgelerinden biridir.

Datça'nın daha büyük ölçekli haritası şekilde gösterilmiştir.

Kısaca, Datça hakkında verebileceğimiz bilgiler bu şekildedir. Ancak biz, doğal güzelliklere sahip olan Datça'yı turizm ile değil, roketlerle anacağız.

Nasıl mı? Önce roket fırlatma rampalarıyla başlayalım.

Roket Fırlatma Rampaları

Herhangi bir nesneyi, kargoyu, insanları uzaya taşıyabilmemiz için bir araca ihtiyacımız vardır. Bu araca biz "Roket" diyoruz. İlerleyen yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu araçlara yeni araçlar eklenebilir ve sadece roketleri kullanmak zorunda kalmayız. Ancak şu anda uzaya çıkmak için kullanılan en etkili araçlar roketlerdir.

Roket bilimi çok eski tarihlere dayansa da uygulamaya geçilen yıllar oldukça yakındır. Örneğin, Nazi Almanyası'nın V2 roketleri buna birer örnektir. Nereden baksanız doksan yıl önce yapılmış olan bu roketler tamamen savaş amacı ile kullanılmış olsa da bugün, benzer teknoloji, uzaya çıkmak için kullanılmaktadır.

Peki, uzaya çıkmak için kullanılan bu devasa araçlar istenilen bir noktadan fırlatılabiliyor mu? Hayır. Bu tür devasa araçların fırlatılmaları için, bir launch complex (fırlatma alanı, fırlatma kompleksi) kurulmuştur. En az roket kadar teknolojiyi içinde barındıran bu kompleksler, uzaya açılan kapı görevini görmektedir. İçinde barındırdığı yakıt depolama alanları, teknik ölçümlerin yapıldığı merkezler ve diğer yardımcı araçlarıyla fırlatılacak olan rokete destek sağlamaktadır. Olmazsa olmaz diyebiliriz.

Kabaca bahsetmek gerekirse, roket rampaları roketlerin dikey olarak konumlandırıldığı alanlardır. Fırlatılmadan önce mekanik kontroller ve elektronik kontroller sürekli olarak yapılmaktadır. Çünkü, tasarlanması, üretimi ve operasyonu oldukça zor olan bu makineler hata kabul etmemektedir.

Dünya üzerinde bulunan roket fırlatma kompleksleri şekilde gösterilmiştir.

Kennedy Space Center (Kennedy Uzay Merkezi)

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Florida eyaletinde bulunan Kennedy Space Center (Kennedy Uzay Merkezi) insansız uzay uçuşları için kullanılmaktadır.

Kennedy Uzay Merkezi'ne bağlı olarak Fırlatma Kompleksi 39 adı olarak bilinen yerler bulunmaktadır. Fırlatma Kompleksi 39, 39A 39B ve 39C olarak bilinen üç fırlatma rampasından oluşur. Günümüzde ise hala kullanılmaktadır.

Fırlatma Kompleksi 39 şekilde gösterilmiştir.

Cape Canaveral

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral, Kennedy Uzay Merkezi'nin bir parçasıdır. Kennedy Uzay Merkezi'nden farklı olarak, insanlı uçuşlar buradan yapılmaktadır.

Türksat 5A'yı taşıyan Falcon 9 roketi, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştır.

Baykonur

Baykonur Uzay Üssü, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından kurulmuş uzay üssüdür. 1991 yılında SSCB dağıldıktan sonra Kazakistan sınırları içerisinde kalmıştır. Bugün hala aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm insanlı uzay araçları, ay ve gezegen sondaları bu üsten fırlatılmıştır.

Baykonur Uzay Üssü'nde fırlatılmayı bekleyen Soyuz Uzay Aracı şekilde gösterilmiştir.

İlginç olan, Baykonur Uzay Üssü, Baykonur'da değildir. Baykonur'a 300 kilometre mesafede kurulmuştur. Sovyetler Birliği yetkilileri, fırlatma kompleksine bu ismi vererek casusluk faaliyetlerini ekarte etmeye çalışmışlardır.

Centre Spatial Guyanais (Guyana Uzay Merkezi)

Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Guyana Uzay Merkezi, Güney Amerika'da bulunmaktadır. Evet yanlış duymadınız, Güney Amerika'da. Brezilya ve Surinam'a komşu olan, ve Atlantik Okyanusu'na bakan küçük bir ülkedir. Denizaşırı il diyebiliriz. Resmi olarak Fransa'ya aittir. Ayrıca, Avrupa Birliği toprağı olarak kabul edilmektedir. Türksat 3A bu noktadan fırlatılmıştır.

Guyana Uzay Merkezi'nde Ariane 5 roketi fırlatılmaktadır. Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilmektedir.

Dünya'dan uzaya açılan kapılar olarak bilinen en önemli fırlatma komplekslerini gördünüz. Elbette diğer ülkelerin de fırlatma kompleksleri mevcut. Örneğin, Hindistan'ın Sriharikota'sı, Japonya'nın Tanegashima'sı örnek gösterilebilir.

Ekvator Çizgisi

Siz okurken ben internetten sipariş ettiğim kahveyi deneme fırsatı buldum. Biraz tadı farklı ama yumuşak bir içim sunduğu ve beni uyuklamaktan alıkoyduğu için ona minnettarım. Kahveyi içerken Ekvator Çizgisi ile ilgili ufak bir bilgi paylaşımında bulunmak gerektiğini düşündüm. Muhtemelen siz, roket fırlatma rampası ile Ekvator Çizgisi'ni bağdaştırmaya çalışıyorsunuz. Aslında doğrusunu yapıyorsunuz. Çünkü Ekvator Çizgisi ile roket fırlatma rampasının doğrudan bir ilişkisi var. Bu ilişkiyi açıklamadan önce Ekvator Çizgisi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum.

Ekvator Çizgisi, kuzey ve güney yarımküreleri ayırmak için oluşturulan hayali bir çizgidir. Tam olarak söylemek gerekirse, kuzey ve güney kutup dairelerine eşit uzaklıkta olan noktaları birleştirdiğinizde Ekvator Çizgisi'ni elde edersiniz. Ekvator'un uzunluğu kırk bin kilometredir.

Şimdi, ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. Bu söyleyeceğimi son bölüm olan "Datça Uzay ve Havacılık Merkezi" bölümüne kadar aklınızda tutmanızı istiyorum.

Değinmek istediğim nokta, Ekvator Çizgisi üzerinde Dünya'nın çizgisel hızının en fazla olduğu yerdir. Ayrıca, yerçekiminin en az olduğu yerdir.

Daha önce size, Dünya üzerinde bulunan fırlatma rampalarını göstermiştim. Ekvator Çizgisi'ni görebiliyor musunuz? Kırmızı kesikli olan çizgi Ekvator Çizgisi'dir. Şimdi, ülkelerin uzay aracı fırlatma rampalarının nereye yakın olduğunu gördünüz mü? Ekvator Çizgisi'ne yakın olacak şekilde kurulmuşlardır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral, Kennedy Space Center veya Hindistan'daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nin lokasyonları hep Ekvator Çizgisi'ne yakındır.

Dünya, Güneş etrafında ve kendi etrafında dönmektedir. Ekvator Çizgisi üzerinde dönüş hızı yaklaşık 1670 km/saat'tir. Avrupa Kıtası'nda bu hız daha az, kutup dairelerinde ise hız en yavaştır. Eğer bir roketi güney veya kuzey kutup dairesinden fırlatırsanız, yerçekiminden kurtulmak için bir hayli yakıt harcayacaksınız demektir. Tasarım, üretim ve fırlatma maliyetleri göz önüne alındığında büyük farkların ortaya çıkacağı aşikardır. Ayrıca, yerçekiminin az olması roketin uzaya ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

Ancak, kutup dairesinde görev yapmasını istediğiniz bir uydu gönderecekseniz elbette kutuplara yakın bir yerden fırlatmanız gerekecektir. Örneğin, Plesetsk Uzay Üssü bu amaçlarla kullanılabilmektedir.

Datça Uzay ve Havacılık Merkezi

Bir yazıda okumuştum. Karadeniz kıyılarının roket fırlatma rampası olarak kullanılabileceğine dair bir yazıydı. Olabilir ancak Karadeniz kıyıları dağlık alana sahip olduğu için ve Ekvator Çizgisi'ne uzak olduğu için pek tercih edilebilir değildir. Ancak, kuzey kutup dairesi için uydu gönderilecekse, yakıt sarfiyatından tasarruf etmek için kullanılabilir. Masmavi kıyıları, doğal güzelliği, atmosferi ile insanın ömrünü uzatan, ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Datça'nın böyle bir potansiyeli vardır.

Evet. Yanlış duymadınız. Datça Uzay ve Havacılık Merkezi kurulabilir ve çalıştırılabilir. Datça Uzay ve Havacılık Merkezi isminin yakışacağını düşünüyorum.

Neden Datça? Çünkü, Türkiye haritası üzerinde Ekvator Çizgisi'ne en yakın yerlerden birisi Datça'dır. Nüfusun az olması sebebiyle oluşabilecek kaza riskini en aza indirir. İzmir Hinterland'ına yakın olması sebebiyle de tercih edilebilir. Eğer devlet eliyle kurulacaksa, ekonomiye büyük oranda katkı sağlayabilir. İstihdam oranını artırır ve belki de en önemlisi, Datça Uzay ve Havacılık Merkezi, uzay çalışmalarını tekeline almak isteyen ülkelere rakip olabilir. Bu konuda özel sektörün desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özel sektörün diğer şirketler ile rekabet edebileceğini düşünüyorum.

Üniversite döneminde böyle bir girişimim olmuştu. En büyük hayalim Türkiye'deki bir lokasyondan kalkış yapacak olan bir roket ile Ay'a ulaşmak ve diğer gezegenlere gidebilmek için Ay'ı istasyona çevirmek idi.

Belki bir gün bu hayalimi gerçekleştireceğim.

Belki bir gün Ay'a gideceğiz.

Kim bilir?

Belki de "Tanrı, roket fırlatacak birisini Datça'ya gönderir!"

Teşekkürler!

mehmetardaalkac@gmail.com

Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Merkezi Datça mı Olacak?

Havacılık, Ekvador, Roket, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Merkezi Datça mı Olacak? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu         
21:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek         
21:12
Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı         
20:30
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi         
15:29
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor         
14:34
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam?         
10:10
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 21:52:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Merkezi Datça mı Olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei