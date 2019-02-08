Türkiye'nin Uzay Yolculuğu Konuşuldu

MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezinde düzenlenen ve TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu'nun katıldığı etkinlikte, 'Dünyada ve Türkiye'de Uydu Teknolojileri' konusu ele alındı.

Etkinlikte konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "11 bini aşan üye sayısı, 60 bini geçen firma temsiliyle, yurt içinde 86, yurt dışında 90 ülkede 222 irtibat noktası bulunan, üyelerinin sorunlarını ve görüşleriyle önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına ileten, iş dünyası için örnek bir rehberlik eğitim ve danışmanlık merkezi haline gelen MÜSİAD, güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Biz de Bursa Şubesi olarak, 1994 yılından bu yana Genç MÜSİAD dahil 300 üyesi ve ufku geniş yöneticileriyle üyelerinin kendilerine ve Türkiye'ye yeni ufuklar açması için çalışıyoruz. Belirli dönemlerde kurulan sektör kurullarımız, kendi sektörlerindeki konuları müzakere ederken, birbirinden farklı konukların katılımıyla farklı konu başlıklarının işlendiği konferans ve bilgilendirme toplantılarımıza da devam ediyoruz" diye konuştu.

"HIZLI ÇALIŞARAK AÇIĞIMIZI KAPATIYORUZ"

Gecenin konuk konuşmacısı olan TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu ise TÜBİTAK Uzay'ın yapısından ve faaliyetlerinden bahsetti. Kuzu şunları söyledi: "TÜBİTAK Uzay dünyadaki uydu teknolojileri alanındaki gelişmeleri izler ve alanında öncü olmaya çalışır. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlama amacını sürekli göz önünde tutar. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü daha çok uydu teknolojileri dediğimiz uydularla ilgileniyor. Haberleşme sistemleri, antenler, vericiler, optik sistemler ve uydu kameraları yapmaya çalışıyoruz. Dünyada çok önce başlayan ve yol kat edilen bu çalışmalar, ülkemizde 1985 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde başlıyor. O zaman ismi de Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü. Sonradan ismi BİRSAT olarak değiştirilmiş ama 2006 yılında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü oldu. Türkiye'nin Uzay Teknolojileri alanındaki çalışmaları 2000'lerden sonra başlıyor. Diğer ülkelere oranla bu konuda çok geciktik, ancak hızlı çalışarak açığı kapatmaya çalışıyoruz."

Kuzu şöyle devam etti: "Dünyanın çevresinde 1500 civarı uydu var. Bunlardan 7 tanesi bize ait. Bu 7 uydumuzdan 4'ü haberleşme 3'ü de görüntüleme faaliyeti yürütüyor. Şu anda da üzerinde çalıştığımız iki önemli projemiz var. Bir tanesi IMECE Görüntü Uydusu, diğeri ise TÜRKSAT 6A Haberleşme Uydusu. Personel sayımızı, nitelik gücümüzü sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde uzay sektöründeki bilimsel çalışmaları da arttırmayı ve bu anlamda da nitelikli bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflemeliyiz."

"UZAY ÇALIŞMALARINDA ÖZEL SEKTÖR DE YER ALMALI"

Uzay çalışmalarında özel sektörün de yer alması gerektiğine ve dünyada bunun pek çok önemli örneğinin olduğuna değinen Kuzu, ayrıca özel sektörle birlikte çalışacak ASELSAN gibi kurumların da sayısının artması gerektiğini söyledi. Dünyada uzay sektörü yatırımının 350 milyar doları bulduğunu söyleyen Kuzu gençlere de şu tavsiyelerde bulundu: "Enerjimizi ve zamanımızı iyi kullanmamız lazım. Herkesin 24 saati var. Geleceğinizi bu 24 saatinizi kullanma şekline göre belirliyorsunuz. Her şey elinizde. Gençler, sizi siz yapan şu anki gerçekleriniz. İyi bir yerlere gelmek istiyorsunuz çalışmalısınız ve bunun başka bir formülü de yok."

Etkinlik sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve önceki dönem Başkanı Mustafa Gürses tarafından Doç. Dr. Lokman Kuzu'ya teşekkür hediyesi takdim edildi.