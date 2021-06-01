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Türkiye'nin uzun süredir Kırgızistan'dan iadesini istediği Orhan İnandı kayboldu - Son Dakika

Türkiye'nin uzun süredir Kırgızistan'dan iadesini istediği Orhan İnandı kayboldu

01.06.2021 10:51
Türkiye'nin uzun süredir Kırgızistan'dan iadesini istediği Orhan İnandı kayboldu, System.String[]

Türkiye'nin uzun süredir iadesini istediği Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından Orhan İnandı'nın Kırgızistan'da kaybolduğu bildirildi.

Türkiye'nin uzun süredir iadesini istediği Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından Orhan İnandı'nın Kırgızistan'da kaybolduğu bildirildi.

Kırgızistan'da dün gece saatlerinde Türkiye'nin uzun süredir iadesini istediği Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından Orhan İnandı'nın kaybolduğu bildirildi. Orhan İnandı, Kırgızistan'da FETÖ bağlantılı okullarının kurucusu olarak biliniyor. Bişkek Oktyabr ilçe Polis idaresi tarafından yapılan açıklamada, akrabalarının İnandı'nın kaybolduğuna ilişkin polise başvurduğu belirtildi. Sabah 04.00 sıralarında polis merkezinin çağrı merkezini arayarak evinin önünde İnandı'nın Lexus-470 model aracının kapısı açık halde bulduklarını aktarması üzerine olay yerine polis ekibinin gittiği ifade edildi.

Açıklamada, İnandı'nın konumunun belirsiz olduğu arama çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Orhan İnandı, Kırgızistan'da 1990'lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor. Kırgızistan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini Sapat olarak değiştirmiş, okulların genel müdürlüğüne bir Kırgız vatandaşı getirmişti. 1992 yılından itibaren Kırgızistan'da faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurumu bünyesinde 16 liseyi, bir üniversiteyi, 5 orta okulu barındırıyor. - BİŞKEK

Terör Örgütü, Kırgızistan, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin uzun süredir Kırgızistan'dan iadesini istediği Orhan İnandı kayboldu - Son Dakika


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