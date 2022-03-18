Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

18.03.2022 22:42
Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Burkina Faso'daki Türk vatandaşları, Türkiye mezunu öğrenciler ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Arı, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale destanının Milli Mücadele sürecine giden yolda Türk milletinin milli şuurunun gelişmesine büyük katkı sağladığının altını çizerek, zaferin, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası, kahraman Türk askeri ve cephe gerisinde kadınlar ve gençlerle kazanıldığını vurguladı.

Çanakkale Zaferi ile dönemin en büyük ordularının dize getirildiğini anımsatan Arı, "Çanakkale geçilmez" ifadesinin tarihe ve hafızalara kazındığını kaydetti.

Törende, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yılı da kutlanarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" ortak temasıyla anıldı.

Büyükelçilik Üçüncü Katibi Nazım Mert Çabukoğlu ve Türkiye Maarif Vakfı Burkina Faso Temsilcisi Mustafa Uçmaz'ın birer sunum yaptığı tören, Türkçe eğitim gören Burkina Fasolu öğrencilerin 18 Mart için hazırladıkları gösterinin sahnelenmesiyle sona erdi.

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İstiklal Marşı, Çanakkale, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika


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