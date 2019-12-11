Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Göktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini detaylı şekilde inceledi.


Haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Lütfullah Göktaş, "Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı kapsamında Trabzon'daki yürüyüş hem anlamlı bir organizasyon olması hem de manzara açısından benim ilgimi çeken bir fotoğraf oldu." dedi.

Yaşam kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy veren Göktaş, şunları söyledi:

" Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'da her taraf kara bürünmüş. Ama 2 evladımız kara rağmen azimli bir şekilde yürüyerek okullarına gidiyorlar. Fotoğrafta benim ilgimi çeken şey bu beyazlık, ki temizliğin de simgesi aynı zamanda, çocuklar da masumiyetin simgesi ve azmin kararlılığın göstergesi. O nedenle oyumu bu fotoğrafa kullanıyorum. Daha önce de çocuklarımız bu yoldan yürüdükleri için zaten orada bir anlamda patika oluşmuş vaziyette. Bu da son derece ilginç."

Spor kategorisinde "Millilerden asker selamı"

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafına oy veren Büyükelçi Göktaş, "2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oyuncularımızın asker selamı vermiş olmaları pek çok polemiği de beraberinde getirmişti. Ancak bu fotoğraf, sporcularımız da dahil olmak üzere Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin tüm kesimlerinin destek vermesini göstermesi açısından bence son derece anlamlı. O nedenle oyumuzu, asker selamı vermiş olan milli oyuncularımızın görüntülendikleri bu kare için kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı, Vatikan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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