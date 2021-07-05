Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'tan, Papa'ya geçmiş olsun mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, bağırsak ameliyatı geçiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Büyükelçi Göktaş, Roma'daki Gemelli Hastanesinde dün akşam kalın bağırsak ameliyatı geçiren Papa için Twitter hesabından İtalyanca ve Türkçe olarak yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında, "Roma'daki Gemelli Hastanesinde dün akşam başarılı bir bağırsak ameliyatı geçiren Papa'ya acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, mesajında, Katoliklerin ruhani liderinin "en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunduklarını" belirtti.

Semptomatik kolon divertikül rahatsızlığı nedeniyle daha önceden planlandığı üzere ameliyat olan ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Papa Franciscus, Müslümanlar ile de iyi ilişkiler geliştirme gayreti içinde olmasıyla dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 17 Mayıs'ta Papa Franciscus arasında gerçekleşen 4'üncü telefon görüşmesinde, Kudüs'teki son gerginlik ele alınmış, bu kutsal şehirde her üç dinin mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını sağlayacak bir ortamın oluşturulmasının önemi üzerinde durulmuştu.