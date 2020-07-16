Türkiye'nin Venezuela'ya tıbbi yardımlarını taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı - Son Dakika

Türkiye'nin Venezuela'ya tıbbi yardımlarını taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı
Türkiye'nin Venezuela'ya tıbbi yardımlarını taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:43 Kaynak: AA
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