Türkiye'nin Veri ve Altyapısı Korumaya Alınıyor

Türkiye'de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü Türk Telekom, bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi'nde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyor.

Türkiye'de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü Türk Telekom, bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi'nde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyor. Konuyla ilgili olarak Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Siber Güvenlik Merkezimizde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman mühendislerce hizmetlerimizi kurumsal müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin en geniş siber güvenlik hizmet portföyünü sunan telekom operatörü olarak Türkiye'nin veri ve altyapısını koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için hizmete devam ediyoruz" dedi.



Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom 2009 yılından beri müşterilerine sunduğu Kurumsal Güvenlik hizmetlerini Ankara'da konumlandırılan Siber Güvenlik Merkezi ile genişletiyor ve Türkiye'nin verisini koruma altına alıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre, 'Siber Güvenlik Merkezi' dünya standartlarına uygun bir şekilde tasarlanarak, bin 500 metrekareyi aşan bir alana kuruldu. Kritik veri ve altyapıya sahip kamu kurumları ve kurumsal şirketlerin siber güvenlik ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunan Siber Güvenlik Merkezi, kesintisiz ve güvenli erişim sağlanarak, Türkiye'yi yakın geleceğin ve günümüz siber saldırılarına karşı koruyor.



Türk Telekom, kurumsal müşterilerine Siber Güvenlik Merkezinde sunduğu hizmetlere ek olarak Güvenlik Duvarı, Aktif Savunma, İçerik Filtreleme, Anti-DDoS, Anti-Virüs hizmetlerini de sunmaktadır. Ayrıca kurumsal müşterilerin kendi yerel ağlarında konumlandırabileceği özel güvenlik çözümleri, Gelişmiş Tehdit Engelleme hizmetleri (Anti-APT) ve Siber Güvenlik Merkezi Yönetim hizmetleri de verilmekte. Siber Güvenlik Merkezi zengin hizmet yelpazesi ile Türkiye coğrafyasının tüm noktalarına hizmet götürmekte ve en geniş hizmet ağı, çalıştığı iş ortakları ve üreticiler itibari ile de telekom operatörleri arasındaki en büyük güvenlik çözüm ortağı olma özelliğini taşıyor.



"Türkiye'nin veri ve altyapısını koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için hizmete devam ediyoruz"



Türkiye'nin siber güvenlik hizmeti sunan ilk telekom operatörü olan Türk Telekom, ulusal güvenliğin bir parçası olan veri ve altyapıyı korumak ve bu verinin Türkiye'de kalmasını sağlamak adına siber güvenliğe milyonlarca liralık yatırım yaptı. 10 yılı aşkın süredir sunulan siber güvenlik hizmetlerini bu coğrafyanın en büyük Siber Güvenlik Merkezini açarak taçlandırdıklarının altını çizen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Siber Güvenlik Merkezimizde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman, dünya üzerinde kabul gören özel sertifikasyonlara sahip mühendislerce hizmetlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin en zengin siber güvenlik hizmet portföyünü sunan telekom operatörü olarak Türkiye'nin veri ve altyapısını da koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için de hizmete devam ediyoruz. Siber Güvenlik Merkezi üzerinden sunacağımız güvenlik hizmetleri altyapımızı hem yerel, hem de coğrafi yedekli olarak tasarladık. Ayrıca, altyapımızda kullandığımız tüm ürünleri globalde kabul görmüş en son teknolojiyle donattık" dedi.



APT alanında hizmet sunan ilk operatör Türk Telekom



Siber Güvenlik Merkezi üzerinden 14 farklı ürün ve servis daha sunarak ülke korumasına verdiği hizmeti arttırmayı hedefleyen şirket, kurumsal müşterilerine sunulan özel güvenlik cihaz ve sistemlerin yönetiminin ve işletiminin servis olarak sunulacağı yapıya geçmeyi planlıyor.



Bu hedef doğrultusundaki çalışmaların sonucu olarak, Türk Telekom kısa süre önce Siber Güvenlik Merkezi üzerinden gelişmiş tehdit önleme hizmeti ile tanımlanmamış özel saldırı türlerine karşı koruma sağlayacak özel bir hizmeti de sunmaya başladı. Gelişmiş Sürekli Tehdit olarak tanımlanan APT alanında hizmet veren ilk telekom operatörü olan Türk Telekom, Siber Güvenlik Merkezinde sunduğu tüm hizmetleri kendi kaynakları ve alanındaki en iyi iş ortaklarıyla çalışarak yerel ve coğrafi yedekli olarak sunuyor.



Türkiye'nin siber saldırı alan ülkeler arasında sekizinci sırada olduğunu ve her geçen yıl 2-3 kat daha fazla saldırı aldığını hatırlatan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "2009 yılından beri müşterilerimize Kurumsal Güvenlik servisleri sunan Türkiye'nin siber güvenlik sağlayıcısı konumundaki ilk telekom operatörü olarak, 7/24 hizmet veren uzman teknik kadromuzla siber tehditlere karşı mücadelede tüm kurumların yanındayız. Siber Güvenlik Merkezimizde siber olay yönetimi, siber tehdit istihbarat servisleri, hizmet sürekliliğinin izlenmesi gibi müşterilerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Biz, Türk Telekom olarak Türkiye'yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya ve bunu yaparken de kamu kurumlarından, özel şirketlere, hatta son tüketiciye kadar tüm müşterilerimizin siber güvenliğini de sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TESK Başkanı: Akaryakıt İndirimleri Esnafın Maliyetlerini Düşürüp Etiketlere İndirim Olarak Yansıyacak

Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak

Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü