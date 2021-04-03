Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet - Son Dakika

Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet

03.04.2021 01:05

Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet Türk mühendisler tarafından üretilen switch için iş birliği protokolü imzalandı Türkiye'nin yerli ve milli ve ilk bilgisayar, yazıcı, kamera vb.

Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet

Türk mühendisler tarafından üretilen switch için iş birliği protokolü imzalandı

İSTANBUL - Türkiye'nin yerli ve milli ve ilk bilgisayar, yazıcı, kamera vb. ağ cihazları ve diğer ağların birbirine bağlanmasını sağlayan switch'i, Pnetworks tarafından Teknopark İstanbul'da geliştirildi. Türk mühendislerin yerli imkanlarla yapımını tamamladığı çalışmanın iş birliği protokolü ve imza töreni Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve Pnetworks Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yerli imkanlar ve Türk mühendisler tarafından Teknopark İstanbul'da yürütülen çalışmalar neticesinde yerli Switch geliştirildi. Bilgisayar, yazıcı, kamera vb. ağ cihazları ve diğer ağların birbirine bağlanmasını sağlayan switchler cihazlar ve ağlar arasında hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde iletişim gerçekleştirilmesini, ağların yönetilmesini sağlayarak izlenebilirliğini arttırıyor. Stratejik ağ ekipmanları olarak tanımlanan switchler, telekomünikasyon altyapı, veri merkezleri, iş yeri ve konutlar gibi haberleşmenin gerektiği her alanda kullanılabiliyor. Ülkenin yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda geliştirilen switchlerin de siber uzayda rekabet edebilir duruma gelinmesi ve son zamanlarda giderek daha kritik hale gelen siber güvenlik alanında ülke çapında risklerin bertaraf edilmesi adına kritik bir önem taşıyor.

Uzun süren çalışmalar neticesinde Pnetworks, Teknopark İstanbul ve Pendik Belediyesi arasında 'Türkiye'nin Switch'ini destekleme ve İşbirliği Protokolü' gerçekleştirilen programda imzalandı. İmza törenine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve Pnetworks Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen katılım sağladı.

"Pendik teknolojinin de merkezi haline geldi"

Yürütülen çalışmaya katılım sağlayarak işbirliği protokolü imzalayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bizler de böyle bir çalışmanın içerisinde olduğumuz için mutluluğumuzu ifade etmek istiyoruz. Pendik artık teknolojinin de merkezinde olan bir ilçe konumuna geldi. Bu konuda İstanbul Teknoparkın ciddi bir katkısı var. Öte yandan firmalarımızın yerli ve milli ürünlerle dünyaya açılması bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu açıdan da yerli ve milli bir ürün üreten firmamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım devamı da gelir Ben şimdiden kendimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Türk mühendislerimizle gurur duyuyoruz"

Yerli ve milli kaynaklarla yapılan ürünün gurur verici olduğunu belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Gerçekleştirmiş olduğumuz imza protokolü bizleri çok mutlu etti. Başta Pnetworks firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli Switchlerimize Türk mühendislerimizle gerçekleştirdiler. Bu çalışmayı Teknopark İstanbul'da yapmış olmaları bizler için ayrıca bir gurur vesilesi oldu. Bu protokolde de bizleri yalnız bırakmayan Pendik belediye başkanımız Ahmet Cin'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu macerayı tüm dünyaya taşımak istiyoruz"

Çalışmalara ilişkin süreci aktaran Pnetworks Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen ise, "Birçok mühendis arkadaşımızın yıllardır sadece kutuları açıp İngilizce kullanım kılavuzlarını kullanmanın zorluğunu yaşıyorduk. Türk mühendislerinin çabasıyla bu sorunları geride bırakacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Gidecek çok yolumuz var. Bugün kıymetli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bugün burada başlayan maceramızı tüm dünyaya taşımak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet
Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet
Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet
Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet

Bilgisayar, Türkiye, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet - Son Dakika


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