Son dakika haberleri... Lifebox transfer ile hızlı, güvenli ve ücretsiz dosya transferi - Son Dakika

Lifebox, uzaktan eğitim ve çalışma sisteminin hayatın bir parçası haline geldiği salgın döneminde dosya paylaşımlarını daha güvenli ve hızlı yapma imkanı sunan lifebox transfer hizmetini geliştirdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, kullanıcılarına ücretsiz olarak tek seferde yüksek boyutlu dosya transferi imkanı sunan lifebox transfer'de hesap oluşturmaya gerek kalmadan kolayca dosya alışverişi yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi sürecinde müşterilerinin değişen tüketim alışkanlıklarını takip ederek oluşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Dijital platformlar üzerinden hızlı ve güvenli dosya paylaşım ihtiyacının özellikle salgın döneminde önemli bir artış yaşadığını aktaran Erkan, uzaktan çalışma ve eğitim modeline geçilen bu süreçte proje, sözleşme, ödev gibi önemli dosyaların güvenli bir şekilde ulaştırılmasının kullanıcıların önceliği haline geldiğini vurguladı.

Erkan, kritik dosyaların yanı sıra kişisel fotoğraf, video ve dokümanların da güvenli paylaşımının önem kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak geliştirdiğimiz lifebox transfer ile güvenli şekilde dosya transferi ihtiyacını çözüyoruz. Güvenliği en ön planda tuttuğumuz lixebox transfer'de kullanıcıların tüm paylaşımları ücretsiz olarak şifrelenirken, kendi belirledikleri süre sonunda sunucudan otomatik olarak siliniyor. Bugüne kadar 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle geliştirdiğimiz tüm uygularımızda olduğu gibi lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri kendi topraklarımızda kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak."