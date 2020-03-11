Türkiye'nin virüsü yok eden milli cihaz ürettiği iddiası - Son Dakika

Ankara'da tıbbi cihaz üreten bir firmanın dünyayı saran korona virüsünü yok eden tıbbi cihaz ürettiği ve İtalya, KKTC ve Makedonya'da virüs bulaşmış hastada denenmesi için yazışmaların yapıldığı iddia edildi.

İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan korona virüs, milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Dünya ülkeleri virüsle mücadelede tüm imkanlarını seferber ederken, virüs tüm çabalara karşın yayılmaya devam ediyor. Virüsü önlemeye yönelik henüz bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte aşı geliştirme çalışmaları ABD Kara Kuvvetleri Tıbbi AR-GE Merkezi'nde, Rusya ve İsrail araştırma merkezi MIGAL'de devam ediyor. Son açıklamalara göre İsrail araştırma merkezi MIGAL, daha önce tavuklardaki "infeksiyoz viral bronşite" karşı geliştirilen aşının korona virüsüne karşı da kullanılabileceğini ve aşının birkaç haftaya hazır olabileceğini iddia ediyor. Virüsle mücadelede Türkiye ise dünyaya örnek olacak bir çalışma yürütüyor. Ankara'da damar cerrahisinde dünyada ses getiren milli bir firmanın son AR-GE çalışmaları sonucunda virüse karşı etkili milli bir cihaz ürettiği iddia edildi. Özellikle kalp ve damar cerrahisinde kullanılan milli cihazlardan yola çıkılarak üretilen cihazla akciğerlerdeki virüse ışın yoluyla müdahale edebildiği ve virüsün yok edildiği ileri sürülüyor. Milli cihazın İtalya, KKTC ve Makedonya'da virüs bulaşmış bir hastada denenmesi için yazışmaların yapıldığı ifade ediliyor. Firma yetkilileri ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(İHA)