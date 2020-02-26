Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Bellen'e güven mektubunu sundu - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Bellen'e güven mektubunu sundu - Son Dakika

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Bellen'e güven mektubunu sundu

7 saat önce

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, güven mektubunu Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e sunarak resmen göreve başladı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Bellen'e güven mektubunu sundu, System.String[]

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, güven mektubunu Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e sunarak resmen göreve başladı.


Avusturya Cumhurbaşkanlığı Hofburg Sarayı tören alanında askeri törenle karşılanan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, daha sonra Avusturya Cumhurbaşkanlığı makamına geçerek Van der Bellen'e güven mektubunu sundu. Ceyhun ve Bellen medyaya poz verdikten sonra basına kapalı görüşmeye geçti. Görüşmeden sonra Büyükelçi Ceyhun saraydan ayrıldı.


Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği de resmi sosyal medya hesabından Ceyhun'un resmen göreve başladığını duyurarak Büyükelçi Ozan Ceyhun'un mesajını yayımladı. Ceyhun mesajında, "Avusturya'da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avusturya Federal Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak görevime başlamış bulunuyorum. Köklü ve tarihi ilişkilere sahip bulunduğumuz Avusturya'da Türkiye'yi temsil ediyor olmaktan onur ve mutluluk duyuyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye-Avusturya ilişkileri, günümüzde iki ülkenin çok boyutlu işbirliği vizyonu çerçevesinde sağlam bir temel üzerinde ve pozitif gündeme odaklanmak suretiyle ilerlemektedir. Büyükelçilik olarak çalışmalarımızı, bu doğrultuda şevk ve kararlılıkla sürdüreceğiz.Türkiye-Avusturya ilişkilerinde, zaman zaman ortaya çıkan zorlukların ve sınamaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dostluk ilişkilerimizi etkilemeden geride bırakılması şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, aramızdaki doğrudan iletişim kanallarından ve diyalogdan yararlanarak, bilgi eksikliği, ön yargılar ve yanlış anlamalardan kaynaklanan mevcut zorlukları zaman içerisinde hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sizleri en içten duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - VİYANA

Alexander Van der Bellen, Türkiye, Viyana, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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