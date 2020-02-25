Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, güven mektubunu sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, güven mektubunu sundu - Son Dakika

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, güven mektubunu sundu

6 saat önce

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa'da Türk olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın, bu ülkedeki yaşamlarını daha da rahatlatmak için çabalarda bulunacak bir büyükelçi olacağımdan hiç şüpheleri olmasın.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa'da Türk olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın, bu ülkedeki yaşamlarını daha da rahatlatmak için çabalarda bulunacak bir büyükelçi olacağımdan hiç şüpheleri olmasın." dedi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçi Ceyhun, güven mektubunu Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e sunarak resmen göreve başladı.

Görüşmenin ardından Türk basınına açıklamalarda bulunan Ceyhun, Van der Bellen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "samimi bir sempati" beslediğini ve saygı duyduğunu söyledi.

Ceyhun, Avrupa'da Türk olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımızın, bu ülkedeki yaşamlarını daha da rahatlatmak için çabalarda bulunacak bir büyükelçi olacağımdan hiç şüpheleri olmasın. Öte yandan bu ülkede ülkemizi, ülkemizin haklı davaları hususunda sonuna kadar, hiç eğilmeden, bükülmeden, dimdik duracak bir büyükelçiye sahip olduklarını özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Avusturya'daki Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla en kısa sürede bir araya geleceğini dile getiren Ceyhun, "İnşallah hep birlikte gururla ülkemizi temsil edeceğiz ve ülkemiz için sadece kalbimiz atmayacak, terimiz de akacak, hep birlikte çok çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, güven mektubunu sundu

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:37 Kaynak: AA
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