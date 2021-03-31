Türkiye'nin VLP teknolojisiyle geliştirilen Covid-19 aşısında Faz 1 başladı - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) covid aşısında insan deneylerinin başladığını duyurdu. Varank, "Hocalarımızın çalışması, dünyada VLP aşıları arasında klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs Türkiye sınırlarına girmeden önce bilim insanlarını TÜBİTAK çatısı altında bir araya getiren bakanlık, virüsle mücadele edebilecek aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını koordine etmeye başladı. Oluşturulan TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında 8'i aşı, 9'u ilaç olmak üzere 17 proje üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Platform bünyesinde inovatif bir yöntem olarak kabul edilen VLP aşı çalışması da başlatıldı.