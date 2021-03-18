Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinliği - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinliği

18.03.2021 22:29
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinliği, System.String[]

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Büyükelçilik binasındaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler anısında saygı duruşu ile başladı.

Elçilikte görevli asker, diplomat ve çalışanların yanı sıra vatandaşların da katıldığı törende konuşan Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Çanakkale ruhunun önemine vurgu yaparak şehitleri andı ve Türk milletinin bir asır önce verdiği kahramanlık destanını anlattı.

Büyükelçi Mercan, "Bizler Büyükelçiliğimiz ve bütün başkonsolosluklarımız olarak, şehitlerimizin emanetine yaraşır şekilde ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak ve milletimizin menfaatlerini daha da yükseltecek çaba içinde olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki azim ve kararlılığımızın başlıca göstergesi olan vatan topraklarının her bir karesindeki fedakarlık ve kahramanlık destanımızı anlatan İstiklal Marşı'mızda da seslendirdiğimiz azim birlik beraberlik ve bağımsızlık ruhumuzu her an daha da kuvvetlendireceğiz." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir ya da marş olmadığının altını çizen Mercan, "İstiklal Marşı, cennetten gelen bir haber, cennetin ağaçları ve kalemleriyle yazılmış bir şiir gibidir. Onun için de her satırı, her mısrası hepimizi derinden etkilemektedir." diye konuştu.

Mercan, "Daha önce de söylediğim gibi, Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümünü kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi milletimize yaşatan tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

Washington, Çanakkale, 18 mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinliği - Son Dakika


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