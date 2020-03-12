Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "İdlib" fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 'İdlib' fotoğraf sergisi - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "İdlib" fotoğraf sergisi

25 dakika önce

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği uhdesinde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin İdlib'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği uhdesinde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin İdlib'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Büyükelçilik binasında açılan sergiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Büyükelçi Serdar Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda büyükelçilik görevlisi, diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı.

AA fotoğrafçılarının İdlib'de son birkaç ayda çektiği 40 civarında fotoğrafın yer aldığı serginin 20 Mart cuma gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Sayan, serginin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin İdlib'de neyi savunduğunu ve mazlum halkın yanında nasıl durduğunu bu serginin çok güçlü şekilde anlattığını vurguladı.

Sayan, "Biz ülke olarak her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha o bölgede hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu serginin oluşturulmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kılıç da İdlib'deki insanlık dramına karşılık veren tek ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yaparak, "Orada vatani görevlerini canlarını ortaya koyarak yapan kahraman askerlerimizi bir kez daha yürekten selamlıyor, hayatlarını kaybeden askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına yeniden baş sağlığı diliyorum." dedi.

İdlib'de sahada görev yapan diğer sivil toplum görevlilerine ve medya mensuplarına da teşekkür eden Kılıç, "Bu kapsamda özellikle sahada görevlerini canları pahasına yürüten Anadolu Ajansı çalışanlarına da şükranlarımızı arz etmemiz gerekiyor. Onlar canları pahasına bu fotoğrafları çekmek için bölgede görev yapmıyor olsalardı, biz Amerikan kamuoyuna orada yaşananları bire bir aktaran bu sergiyi gerçekleştiremezdik." diye konuştu.

Kılıç, bu sergiyi gören ve görecek olan Amerikalıların, İdlib'de yaşananları bir nebze olsun daha iyi anlayacaklarını ve bu anlamda serginin değerli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde İdlib fotoğraf sergisi

Washington Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:57 SPOR İrfan Can Kahveci İnşallah golün avantajını kullanarak turu geçeriz
23:57 SPOR Edin Visca'nın açıklamaları
23:56 Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı
23:54 Norveç'te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası
23:54 Cumhuriyetçi Senatör Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "İdlib" fotoğraf sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]