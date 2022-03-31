Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ahmet ve Nesuhi Ertegün anısına caz konseri - Son Dakika
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ahmet ve Nesuhi Ertegün anısına caz konseri

31.03.2022 05:40
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ahmet ve Nesuhi Ertegün anısına caz konseri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi.

Washington Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen ve ev sahipliğini Büyükelçi Hasan Murat Mercan ile eşi İnci Mercan'ın yaptığı konser, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi'nin katkılarıyla organize edildi.

Herb Scott Dörtlüsü'nün icra ettiği konsere, ABD Kongre Üyesi Andre Carson ile çok sayıda Türk ve Amerikalı konuk katıldı.

Konser öncesinde yaptığı konuşmada Ahmet ve Nesuhi Ertegün'ü anan Büyükelçi Mercan, ABD'de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 40'larda Washington Büyükelçilik Rezidansını siyahi caz sanatçılarına açan Ertegün kardeşlerin ırkçılığa karşı önemli bir iş başardığını anlattı.

Büyükelçi Mercan, Washington Büyükelçiliğinin ve rezidansının insan hak ve özgürlükleri konularında 1930-40'larda olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetleri gözetmeye devam ettiğini belirtti.

Salonu tamamen dolduran konuklar konseri ilgiyle izlerken caz sanatçılarına alkışlarla eşlik etti.

1930-1940'lı yıllarda Amerika'da ırk ayırımcılığının en yoğun ve beyazlarla siyahilerin müzik dahil hiçbir konuda bir araya gelmediği bir dönemde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nasuhi Ertegün, Büyükelçilik Rezidansının kapılarını hem siyahi hem de beyaz caz sanatçılarına açmıştı.

Ertegün kardeşlerin ırkçılık karşıtı bu girişimlerinin müzik tutkularıyla birleştiği bu çabalarının anısına Washington Büyükelçiliğinde 2010 yılından bu yana çeşitli vesilelerle anma etkinlikleri düzenleniyor.

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Büyükelçilik, Washington, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Ahmet ve Nesuhi Ertegün anısına caz konseri - Son Dakika


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