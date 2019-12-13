Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: 'Utanın' - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın"

6 saat önce

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "(Türk tarihi) O şanlı tarihi keyfince yeniden yazmak geçmişleri kan, gözyaşı ve zulüm hikayeleriyle dolu olanların haddine değildir.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki:

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "(Türk tarihi) O şanlı tarihi keyfince yeniden yazmak geçmişleri kan, gözyaşı ve zulüm hikayeleriyle dolu olanların haddine değildir. Utanın." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, ABD Senatosunun söz konusu karar tasarısını kabul etmesini Twitter'dan değerlendirdi.

Büyükelçi Kılıç mesajında, "Türk ulusu tarihini savaş alanında kanıyla canıyla, İspanya'da engizisyondan, Suriye'de Esed/DEAŞ'tan kaçanlara bağrını açarak yüreklerde insanlığıyla yazdı. O şanlı tarihi keyfince yeniden yazmak geçmişleri kan, gözyaşı ve zulüm hikayeleriyle dolu olanların haddine değildir. Utanın." ifadelerine yer verdi.

Ermeni tasarısının sponsorlarından Demokrat Senatör Bob Menendez'in de Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını ve S-400 anlaşmasını eleştirdiği bir tweetine Kılıç, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Peki sizin eylemleriniz ne olacak senatör? Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüyle mücadele etme bahanesiyle desteklemek, bu örgütü bir müttefik olarak nitelendirmek, bu örgütün Suriye halkına verdiği ızdırabı görmezden gelmek, bir NATO müttefikini terörle mücadeleden alıkoymaya çalışmak. Utanın."

ABD Senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 29 Ekim'de yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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