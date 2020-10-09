Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li vekile "Dağlık Karabağ" yanıtı - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li vekile "Dağlık Karabağ" yanıtı

09.10.2020 18:57
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li vekile

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Başka bir ülkenin topraklarını işgal etmek için güç kullanımını görmezden gelip, saldırıya uğrayan kurbanların...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Başka bir ülkenin topraklarını işgal etmek için güç kullanımını görmezden gelip, saldırıya uğrayan kurbanların nefsi müdafaasını red mi ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kılıç, Schiff'in Ermenistan- Azerbaycan çatışması konusunda Türkiye'yi eleştiren paylaşımlarını sürdürmesi üzerine Demokrat vekile tepki gösterdi.

Schiff, Kılıç'ın dün kendisine tepki gösterdiği bir tweeti alıntılayıp Türkiye'ye yönelik sorusu olduğunu belirterek, "Bir ateşkesi ve müzakerelere geri dönülmesini destekliyor musunuz? Yoksa savaş mı istiyorsunuz?" dedi.

Schiff'in bu paylaşımına Twitter üzerinden yanıt veren Kılıç, "Kongre üyesi, 30 yıllık kabul edilemez işgalin süresini uzatan boş müzakereleri mi, yoksa Ermenistan güçlerinin bir an önce ve şartsız olarak, kanunsuzca işgal ettiği Azerbaycan topraklarından ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çekilmesini sağlayacak anlamlı müzakereleri mi kastediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Büyükelçi Kılıç, kendisinin de iki sorusu olduğunu belirterek, "Bir siyasetçi olarak, barış yapıcı organ olarak BM'ye saygı duyuyor musunuz ve bu kuruluşun kararlarının tam olarak uygulanmasını destekliyor musunuz? Başka bir ülkenin topraklarını işgal etmek için güç kullanımını görmezden gelip, saldırıya uğrayan kurbanların nefsi müdafaasını red mi ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kılıç dün de Schiff'e yanıt vermişti

Dün de sosyal medya hesabından Schiff'in Türkiye'yi eleştiren paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan Kılıç, "İstihbarat Komitesi Başkanı olarak hakikati ve sahadaki gerçekleri bilmesi gereken Vekil Adam Schiff'ten bunları işine geldiği gibi çarpıtan yeni bir paylaşım daha. ABD halkı siyasi çarpıtmalardan ziyade gerçeği bilmeyi hak ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Ermenistan'ın son 4 ayda Azerbaycan'a karşı iki saldırı düzenlediğini hatırlatan Kılıç, "Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Türkiye'nin Suriye dahil dünyanın hiçbir yerinde ABD askerlerini tehlikeye düşürmediğini kaydeden Kılıç, aksine Kore Savaş'ından bu yana Türk ve Amerikan kuvvetlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde omuz omuza savaştığını yazmıştı.

Kılıç, "Bununla birlikte, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Türkiye'de sivil ve asker 40 bin kişinin hayatına kastetmiş PKK terör örgütünün Suriye koluna ABD tarafından verilen destekten kaynaklı tehdidi görmezden gelmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin Schiff'in eleştirisine de yanıt Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın bile Türkiye'nin ABD'den Patriot talebi konusunda haksızlığa uğradığının kabul edildiğini, Ankara'nın elinde S-400 almaktan başka bir seçenek bırakılmadığını vurgulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Büyükelçisi, Dağlık Karabağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li vekile 'Dağlık Karabağ' yanıtı - Son Dakika

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