Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Büyükelçi Mercan, konuklara Türk mutfağından seçkin ikramlıkların sunulduğu etkinlikte misafirleriyle tek tek bayramlaştı ve sohbet etti.

Büyükelçilik rezidansının arka bahçesinde tanzim edilen alanda gerçekleşen bayramlaşmaya bölgede yaşayan çok sayında vatandaş katıldı.

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