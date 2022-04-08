Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi

08.04.2022 18:11
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.

ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.

YORUMLAR
500
Türkiye ihracat iklimi endeksi 53,9 oldu Türkiye ihracat iklimi endeksi 53,9 oldu Son dakika! Küresel piyasalar yön arayışında Son dakika! Küresel piyasalar yön arayışında

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington Büyükelçisi, Beyaz Saray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 18:31:30. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement