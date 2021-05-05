Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi dini temsilcilere iftar yemeği - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Amerikalı Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi dini temsilcileri büyükelçilik rezidansındaki iftar yemeğinde ağırladı.

Washington Büyükelçiliği rezidansında, Büyükelçi Mercan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine çok sayıda Türk ve Amerikalı konuk katıldı.

Yemekten önce bir konuşma yapan Mercan, Ramazan ayında Washington'daki bir iftar gecesinde farklı dinlerin temsilcilerini bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mercan, göreve başlamadan önce Türkiye'de farklı dini temsilcilerle yaptığı görüşmelere atıf yaparak, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nefret ve bağnazlığa karşı bir arada ve yan yana durabilmeliyiz; ister İslamofobi olsun, ister Hıristiyanlık karşıtlığı, isterse antisemitizm olsun." dedi.

İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh gibi dini liderlerle yaptığı görüşmelerin önemine vurgu yapan Mercan, İsrail'de geçen hafta sonu Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan kazada hayatını kaybeden kişiler için bir kez daha başsağlığı diledi.

Daha sonra kürsüye gelen Washington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri ve Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Ramazan ayının, insanları birleştiren gücünden bahsettiği konuşmasında, farklı dinlere mensup kişilerin birbirlerini daha iyi ve doğru anlamalarının bugün daha da önemli olduğunu belirtti.

ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros, Apolistik Nuncio Başpiskoposu Christophe Pierre, Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier ve Türkiye'den gelerek programa katılan İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik de yaptıkları konuşmalarda, davetinden dolayı Büyükelçi Mercan'a teşekkür ettiler ve Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi dini temsilcilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov'un onur konuğu olarak katıldığı programda, farklı bölgelerden gelen Amerikalı Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi kanaat ve sivil toplum önderleri de yer aldı.