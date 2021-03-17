Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna seslendi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna seslendi Açıklaması

17.03.2021 01:23
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna seslendi Açıklaması, System.String[]

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "İki ülke arasındaki mevcut siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin çok daha ilerilere taşınması hepimizin en önemli görevleri arasında olacaktır.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "İki ülke arasındaki mevcut siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin çok daha ilerilere taşınması hepimizin en önemli görevleri arasında olacaktır." ifadesini kullandı.

Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yayımlanan video mesajda Türk-Amerikan toplumuna hitap etti.

15 Mart Pazartesi günü itibarıyla görevine başladığını anımsatan Mercan, "Görevim süresince sizlerle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerini daha da geliştirmek, Türkiye'yi ABD'de daha iyi tanıtmak ve Türkiye'nin kalkınması için üzerimize düşen görevleri yapmak üzere göreve başlamış bulunmaktayım." dedi.

Türk-Amerikan toplumuyla ilişkileri artırmanın, etkinliklerle bir arada olmanın, faaliyetleri birlikte yürütmenin, en önemli amacı olduğunu belirten Mercan, "Görevim boyunca sizlerin desteğine, sizlerin katılımına ve sizlerin tavsiyelerine ihtiyacımız olacağından emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Mercan, büyükelçiliğin ve ABD'nin çeşitli bölgelerindeki başkonsoloslukların Türkiye'yi ABD'de tanıtmak ve Türkiye'nin çıkarlarını anlatmak için 7/24 görev yapacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye için Transatlantik ilişkileri her zaman önem taşımıştır, bundan sonra da önem taşıyacaktır. İki ülke arasındaki mevcut olan siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin çok daha ilerilere taşınması hepimizin en önemli görevleri arasında olacaktır."

Washington Büyükelçisi, Washington, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna seslendi Açıklaması - Son Dakika


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