Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, MÜSİAD'ın çevrim içi programına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, MÜSİAD'ın çevrim içi programına katıldı

12.05.2021 12:43
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, MÜSİAD'ın çevrim içi programına katıldı, System.String[]

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Dünya zor bir dönemeçten geçiyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Dünya zor bir dönemeçten geçiyor. Son iki yılı kimse tahmin edemezdi. Bu süreç iş adamlarına yeni fırsatlar sunabilir." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin moderatörlüğünde ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın katılımıyla çevrim içi düzenlenen "ABD Özelinde Amerika Kıtası İlişkileri ve Ticaret Diplomasisi Faaliyetleri" programı gerçekleştirildi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, dünyanın zor bir dönemeçten geçtiğini, son iki yılı kimsenin tahmin edemeyeceğini belirterek, "Bu süreç iş adamlarına yeni fırsatlar sunabilir. Siz iş adamları; yeni yöntemler, yeni arayışlar içerisine girdiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nispeten aşılamada başarılı bir ülke olduğunu vurgulayan Mercan, "Olumlu gelişmeler ile ABD, haziran-temmuz aylarında tam açılmaya doğru gittiğinde (gidebilirse) ülkenin ticareti de gelişecektir. Sistemin açılacağına dair öngörüler dile getirilmektedir. Aşının faydası olduğu müşahede edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mercan, ABD-Türkiye ticari ilişkileri açısından nispeten bir denge olduğunu belirterek, Türkiye'nin ABD'ye yönelik ticaret hacminin arttığını, Amerika'ya takriben 11 milyar dolar ihracatı olduğunu, Amerika'dan da 10 milyar dolar civarında ithalat yaptığını bildirdi.

Amerikalı firmaların Türkiye'de doğrudan 13 milyar dolar kadar yatırımı olduğunu, Türkiye'de de 1.819 ABD'li firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Mercan, Türkiye'nin de Amerika'da 7,2 milyar dolara sahip 171 firması bulunduğunu kaydetti.

"İlişkileri pozitif tutmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek gerekir"

Amerika'da 1 milyonluk bir Türk varlığından bahsedilebileceğini belirten Mercan, Türkiye ile Amerika ilişkilerini pozitif tutmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri geliştirmek için Amerika'da yatırımı bulunan firma sahipleri ile büyükelçilik olarak yoğun bir görüşme süreci başlattıklarını aktaran Mercan, MÜSİAD gibi kuruluşlara burada çok iş düştüğünü kaydetti.

Büyükelçilik ticaret müşavirliği, Türkiye'de bu yönde çalışan kuruluşlar ve MÜSİAD'ın da katkılarıyla Amerika'ya süren ihracatlar olduğunu belirten Mercan, lokal pazarlara ulaşan Türk ürünleri olduğunu, ABD'de büyük mağazalar zincirine Türk malları satan firmaların bulunduğunu, özellikle ev tekstili ürünlerinin başı çektiğini bildirdi.

"ABD'li turist sayısını 1 milyona çıkarmak mümkün"

Hasan Murat Mercan, akademik kariyer için gelen çok önemli bir insan kaynağının da Amerika'da eğitim gördüğünü, bu neslin özellikle Silikon Vadisi olarak tabir edilen bölgelerde çok başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı.

Amerika'ya yönelik ticaret diplomasisinin artırılması gerektiğini, MÜSİAD'ın bu konudaki arzusunu sevinçle karşıladıklarını aktaran Mercan, THY'nin "Türkiye'nin iftihar kaynağı" bir kuruluşu olarak, ABD'de 9 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, bunun ABD halkına ulaşmak konusunda önemli bir etken olduğunu vurguladı.

THY'nin New Jersey'e de uçuş başlatacağını bildiren Mercan, 2019 yılında ABD'den 600 bin turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu rakamı 1 milyona çıkarmanın mümkün olacağını kaydetti.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin de Türkiye-ABD ilişkilerinin 200 yıllık bir maziye sahip olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birkaç yüzyıllık mazisine karşın Türkiye ile ilişkilerinde önemli süreçler yaşayan ABD, özelikle salgın süreci ve sonrasında çokça gündemimizde olmaktadır. Dünya ticaretinde çok ciddi bir aktör olan Amerika ile karşılıklı ticari ilişkiler ve her iki ülkenin de karşılıklı sahip olduğu doğrudan yatırımlara bakıldığında ABD'nin Türkiye'de, Türkiye'nin de ABD'de önümüzdeki yıllarda daha yüksek düzeyli görünüm kazanacağı net olarak müşahede edilmektedir. Bizler ülkeler arası ticari ilişkileri ve ticaret diplomasisini daha da artırdığımızda bu her iki tarafın da faydasına olacaktır."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Amerika Birleşik Devletleri, Washington Büyükelçisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, MÜSİAD'ın çevrim içi programına katıldı - Son Dakika


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