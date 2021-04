Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, New Jersey'de Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği New Jersey'de Müslüman toplum liderleriyle görüştü.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen toplantıya New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Din Hizmetleri Müşaviri Bilal Kuşpınar, TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu ve diğer üst düzey yetkililerin yanı sıra New York ve New Jersey civarında bulunan Müslüman toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ABD'de Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Diyanete bağlı Ulucami'de cuma namazı sonrası gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükelçi Mercan, Türk Amerikan toplumu ile Müslüman toplumunun yakın çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mercan, ABD toplumunda karşılaşılan ortak sorunlara değinerek, bunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı ve "Amerika halkına, bizlerin ne kadar iyi insanlar olduğumuzu, bu ülkenin iyiliğinden başka bir şey istemediğimizi ve bu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğumuzu göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Daha sonra toplantıda söz alan Müslüman toplum liderlerinden New York Şura Meclisi Başkanı Abdülhafid Cemil de Büyükelçi Mercan'a yeni görevinde başarılar diledi ve Türkiye'nin İslam dünyasındaki konumunun ve ABD'deki Türk toplumunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, iki toplumun ortak çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Müslüman toplum liderleri ile yaptığı toplantının ardından Büyükelçi Mercan, New Jersey'de yaşayan Türk vatandaşlarının iş yerlerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mercan, yine TASC'nin organizasyonunda, aralarında New Jersey Milletvekili Demokrat Bill Pascrell'in olduğu eyaletin siyasi parti temsilcileri, ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Paterson Polis şefi İbrahim Mike Baycora ile diğer üst düzey yerel yetkililer ve Türk toplumunun önde gelen üyeleriyle Toros restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi.