Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ünsay, akredite olduğu Samoa'da da göreve başladı - Son Dakika

Türkiye'nin Samoa'ya da akredite olan Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, Samoa Devlet Başkanı Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II'ye güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Ünsay, Samoa tarafından çevrim içi düzenlenen törenle Devlet Başkanı Afioga Tuimalealiifano'ya güven mektubunu sunarak bu ülkede de göreve başladı.

Törende, Ünsay'ın yanı sıra Vatikan, Polonya ve Macaristan'ın büyükelçileri de güven mektuplarını sundu.

Ünsay, burada yaptığı konuşmada, aradaki uzak mesafeye rağmen Türkiye ile Samoa arasında dostluğa dayalı bir iş birliğinin mevcut olduğunu ve bu iş birliğini daha da geliştirmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Samoa Devlet Başkanı Afioga Tuimalealiifano ise Türkiye ile Samoa arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun üzerinden 43 yıl geçtiğini, iki ülke arasında çeşitli konularda ikili ve çok taraflı platformlarda yapıcı iş birliği sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pasifik Adaları Forumu (PAF) Diyalog Ortağı olan Türkiye'nin Samoa'ya ve diğer bölge ülkelerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) eliyle yaptığı kalkınma yardımlarını takdirle izlediklerini vurgulayan Afioga Tuimalealiifano, Kovid-19 salgını bağlamında Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımlarını her zaman hatırlayacaklarını belirtti.

Afioga Tuimalealiifano, Samoa'nın Türkiye ile her alanda iş birliğine açık olduğunu dile getirerek Ünsay'a görevinde başarı diledi.