Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı

04.03.2022 11:22

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki ormanlara yerleştirdiği 3 bin 180 fotokapanla çizgili sırtlan, bozayı, kurt, kızıl geyik, karaca gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki ormanlara yerleştirdiği 3 bin 180 fotokapanla çizgili sırtlan, bozayı, kurt, kızıl geyik, karaca gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan yöntemler yaban hayatıyla ilgili daha kesin veriler elde etme imkanı sunuyor.

Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indiriyor.

İnsan etkisinin azaltıldığı çalışmalar yaban hayvanlarının davranışları üzerinde daha sağlıklı veri alınmasına olanak sağlıyor.

Söz konusu kapanlar ayrıca araştırmacılara, türlerin net tanımlanabilmesi, kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin kesin olarak bilinmesi, çalışılması zor ormanlık alanlarda izleme yapılması ve aynı tür içinde farklı desenlere sahip hayvanların tespiti gibi faaliyetlerin yürütülmesi imkanı veriyor.

Fotokapanlar sayesinde türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları, bireylerinin teşhisi gibi bilgiler kesin verilerle ortaya konulabiliyor. Bakanlık tarafından yürütülen "Tür Eylem Planları ile Yönetim ve Gelişme Planı" çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde de fotokapanlarla elde edilen verilerden faydalanılıyor.

Ülke genelinde uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu belirlenen bölgelere yerleştirilen 3 bin 180 fotokapanla, çizgili sırtlan, bozayı, kurt, kızıl geyik, karaca gibi yaşam alanlarında görüntülenmesi zor türler izlendi. Görüntüler, Türkiye'nin yaban hayatı zenginliğini de ortaya koydu. Elde edilen veriler kayıt altına alındı.

Avcılara foto takip

Söz konusu teknoloji, yasa dışı avcılıkla mücadeleye de katkı sağlıyor. Bu kapsamda, DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke çapındaki fotokapanlar bu yıldan itibaren av koruma ve kontrol çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaya başlandı.?

Yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesine de imkan veriyor.

Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı
Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı
Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı

YORUMLAR
500
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı Türkiye, Özbekistan'la diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılını kutladı Türkiye, Özbekistan'la diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılını kutladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement