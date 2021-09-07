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Türkiye'nin yakın dönemini anlatan "Suveyda" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika

Türkiye'nin yakın dönemini anlatan "Suveyda" filminin özel gösterimi yapıldı

07.09.2021 19:18
Türkiye'nin yakın dönemini anlatan

Harf devrimi sonrası hafız olmakta zorlanan bir çocuğun hikayesini anlatan "Suveyda" filminin özel gösterimi yapıldı.

Harf devrimi sonrası hafız olmakta zorlanan bir çocuğun hikayesini anlatan "Suveyda" filminin özel gösterimi yapıldı.

Filmin oyuncuları ile ekibinin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından isimler, 10 Eylül'de vizyona girecek filmin İstanbul Sinema Müzesi'ndeki özel gösteriminde bir araya geldi.

Yönetmen Mesut Uçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin izleyiciyle buluşmasıyla, çekim öncesi ve sonrası yaşadıkları bütün sıkıntıları, acı ve çileleri unuttuklarını söyledi.

Uçakan, filmin galasının daha önce söz verdikleri gibi çekimlerin de yapıldığı Kayseri'de gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Güzel bir film yapmaya çalıştıklarını ifade eden usta yönetmen, şunları kaydetti:

"Türk sinema tarihinde ilk defa yakın döneme, harf devrimine ait ilk dokunuşu yapma cesareti gösteren bir çalışma oldu. Bu tür ilkler benim filmlerimde çoktur. 'Kelebekler Sonsuza Uçar' da şapka kanunu üzerine böyle bir eleştirel yaklaşım getirmişti. Bunda da iyi niyetle, bağcı dövme endişesine kapılmadan, hamasete düşmeden, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuğun dünyasını ön plana çıkartarak birtakım metaforlarla güzel bir sinema yapmak istedik."

Uçakan, filmi popülist bir anlatımla değil ciddi, seviyeli ve kaliteli bir estetikle izleyiciye sunma çabası içinde olduklarını vurguladı.

Gönle dokunan bu film etrafından yeniden bir heyecan oluşmasını beklediklerini belirten Uçakan, "Yeniden kendi değerlerimiz, kendi kurtuluş reçetelerimiz üzerine, bir diriliş üzerine bu film bir kıvılcım olur diye inşallah bekliyoruz. Bu kıvılcımlara çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Dedem de ezanın Türkçe okunduğu zamanları yaşamış"

Filmde genç bir hafız rolünü üstlenen oyuncu Necip Fazıl Belge, küçük yaştan beri müzikle ve tasavvuf musikisiyle ilgilendiğini, çeşitli konser ve televizyon programlarında yer aldığını belirtti.

Hafız olmak isteyen 11 yaşındaki "Hadim" karakteri için seçildiğini, oyunculuk tecrübesi olmadığı için 3 aylık tiyatro ve sinema eğitimi aldığını, hemen ardından da çekimlere başladıklarını anlatan genç oyuncu, şunları söyledi:

"Kayseri'de yapılan çekimler 38 gün sürdü. Benim de ilk deneyimim olduğu için güzel bir tecrübe oldu. Setteki ağabeylerim ve ablalarım sağ olsunlar bana fazlasıyla yardımcı olmaya çalıştılar. Dedem de gençlik dönemlerinde ezanın Türkçe okunduğu zamanları yaşamış. Ben de hafızım, filmin çekimleri başladığında hafızlığımı bitirmiştim. Çekimde hafızlığı ne kadar kolay ve güzel şartlar altında yapmış olduğumu anladım. Şu zamanda da gençlerin, arkadaşlarımın, küçük kardeşlerimin hatta büyük ağabey ve ablalarımın da bu film sayesinde hafızlığa başlayacağını umuyorum."

İzleyicilerden koltukları boş bırakmamalarını, filmi seyretmelerini isteyen Necip Fazıl Belge, "Geçmişte ne kadar zor şeyler yaşanıyormuş, bunu görmüş olacak seyircimiz." şeklinde konuştu.

"Suveyda üzerinden bir metafor oluşturduk"

Oyuncu Fatih Küçük ise filmde alfabenin değiştiği ve ezanın Türkçe okunduğu yıllarda İstanbul'da gazetecilik yapan, babasını ve oğlunu kaybettikten sonra her şeye küserek hafız yetiştirmek için bir köye yerleşen Tığlı Hoca karakterini oynadığını dile getirdi.

Filmin ön yargılardan uzak bir senaryo ile çekildiğini ifade eden Küçük, "Biz sadece o döneme bir pencere açtık, o dönemde bir çocuğun gözünden onun olmak istediği şey ve Suveyda üzerinden bir metafor oluşturduk." dedi.

Küçük, filmin yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde objektif bir bakışla çekildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu bizim ülkemizin, insanlarımızın yaşadığı bir dram. Bazı yerlerde ağır yaşanan bir dram, bizim memleketimizin geçirdiği bir süreç o dönemde yaşananlar. Mesut Uçakan, hiçbir zaman siyasi bir söyleme izin vermeyecek şekilde yansıttı. Her şey doğaldı, mekanlarımız çok doğaldı. Kayseri zaten bir film platosu gibi. Biz de set ortamında zaten yaşayarak oynadık."

Film, 11 yaşındaki Hadim'in öğrenme aşkını anlatıyor

Suveyda filmiyle 15 yılın ardından sinemaseverlerin karşısına çıkan ödüllü yönetmen Mesut Uçakan, "Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi filmleriyle tanınıyor.

Vizyona 10 Eylül'de girecek film, hafız olmak isteyen Hadim'in öğrenme aşkı, azmi, umudu, hayalleri ve Süleyman Peygamber gibi kuş dili öğrenme çabalarını konu alıyor.

Yönetmen ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın yaptığı, senaryosunu ise Hasan Yılmaz'ın kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorgut, genel koordinatörlüğünü Gönül Moroğlu, yapım danışmanlığını ise Mustafa Karadeniz üstleniyor.

"Tığlı Hoca" karakterini tiyatro ve dizi oyuncusu Fatih Küçük, köyün imamı "Macid"i tecrübeli oyuncu Yusuf Duru'nun oynadığı yapımda, Mehmet Kefli, Sıla Naz Akça, Seda Kement Aydın, Kıvılcım Kaya, Hülya Akyol, Sezai Yeşilyurt, Mehmet Fatih Yıldız, Burhan Vural ve Ahmet Şahin de rol alıyor.

Yakın zamanda hayatını kaybeden karakter oyuncularından Fikri Solmaz "Kuşçu", Suat Keskin ise "Bosnalı Ramiz" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Mesut Uçakan, Yönetmen, Kayseri, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yakın dönemini anlatan 'Suveyda' filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika


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