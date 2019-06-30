Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki
50 dakika önce
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:53
, Irak
'ın kuzeyinde PKK
'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara
Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Issam Muhammed'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.
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