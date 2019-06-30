Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki
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Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki

50 dakika önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki, System.String[]
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Issam Muhammed'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:53 
Türkiye, Irak, Dünya
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