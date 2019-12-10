Türkiye'nin yaptırdığı hastane Sudan ve çevre ülkelere şifa dağıtıyor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye- Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hem teknik donanım hem de uzman doktor açısından birinci sınıf olduğunu belirterek, "Sadece Niyala'dan değil, diğer eyaletlerden, çevre ülkelerden Çad ve Libya'dan da hasta kabul ediyor." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu, Güney Darfur eyaletinin başkenti Niyala'da Türkiye'nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi, eğitim ve sağlık alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Neziroğlu, Niyala'ya gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Niyala'da hastanemiz, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulumuz, Türkiye Maarif Vakfının lisesi, bir sivil toplum kuruluşumuzun yetimhanesi ve aynı zamanda bir Türk şirketinin işlettiği elektrik santrali var. Buralarda incelemelerde bulunduk." diye konuştu.

İlk olarak Niyala Türkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Neziroğlu, hastanenin, 2006'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde bölgeyi ziyaretinde sağlık şartlarının son derece kötü ve ameliyatların ilkel şartlarda gerçekleştirildiğini gördükten sonra verdiği talimatla yaptırıldığını ve 2014 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.

Hastanenin, sahip olduğu imkanlarıyla ve hizmet kalitesiyle Türkiye'nin göğsünü kabarttığını dile getiren Neziroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi hem teknik donanım hem de uzman doktor açısından birinci sınıf bir hastane. Sadece Niyala'dan değil, diğer eyaletlerden, çevre ülkelerden Çad ve Libya'dan da hasta kabul ediyor. Çok sayıda uzman doktorumuzun görev yaptığı hastanemizi ziyaretimizde bir MR cihazının açılışını yaptık. Bölgenin tek MR cihazı. Sudan'ın tamamında 5-6 kadar var. Teknik ekibin verdiği bilgiye göre Sudan'daki en modern MR cihazı bu hastanemizde. Sağlık alanında çeşitli projelerle Sudanlı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz."

Güney Darfur Eyalet Valisi'nin, hastanenin varlığından ve çalışmalarından memnuniyetini ifade ettiğini aktaran Neziroğlu, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Niyala Üniversitesi Rektörü ile de bir araya geldiklerini belirtti.

Niyala'daki iç savaş ve çatışmalar nedeniyle yerlerini terk eden Sudanlıların yaşadığı kamplardan birini ziyaret ettiklerini anlatan Neziroğlu, "Buralara STK'lerimiz aracılığıyla düzenli yardımlar yapıyoruz. Mesleki eğitim olarak neler yapabileceğimizi de görüştük. Amacımız, kamp sakinlerinin kendi mesleklerinin sahibi olmaları. Sudan'la Türkiye arasında güçlü bir muhabbet bağı var. Biz de bir taraftan siyasi olarak diğer taraftan ekonomik, sosyal, kültürel projelerle bunu güçlendirme gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.