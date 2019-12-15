Türkiye'nin yardım eli sınır ötesine uzandı - Son Dakika
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Türkiye'nin yardım eli sınır ötesine uzandı

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelere Türkiye'den yardım eli uzattı.

Türkiye'nin yardım eli sınır ötesine uzandı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelere Türkiye'den yardım eli uzattı.


Dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine Türkiye adına iyilik elçiliği görevini üstlenen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de yaşanan savaşın 10. yılında mağdur ailelerin yanında olmaya devam ediyor.


Azez'deki zeytinlik arazilerinin içerisinde yer alan dağınık kamplarda, kış mevsimini çadırlarda geçirmek zorunda kalan ailelere; gıda, tekstil ve barınma yardımlarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte ailelere soba ve yakacak yardımında bulunmaya başladı.


"Yağ tenekesi ve konserve kutularını soba yapıyorlar"


TDV ekipleri, ailelerin zorlu kış şartlarına karşı kendi imkanlarıyla aldıkları önlemlere de şahitlik etti. Konuya ilişkin olarak Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, "Suriye'de bulunan kamplarda yaşayan ve çadırlarda yaşam mücadelesi veren aileler kış mevsiminin getirdiği zor şartlarla baş başa kalıyorlar. Yağmur sonrasında oluşan çamur, kamplarda yürümeyi bile zorlaştırıyor. Yağış sonrası yeterli koruması olmayan çadırların içi su ile doluyor ve barınmak imkansız hale geliyor. Çadırda barınan aileler ilkel yöntemlerle ısınmaya çalışıyorlar. Yağ tenekesi, konserve kutusu, çamaşır kazanı gibi materyallerle yapılan sobalar 10 lira ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Bu sobalar sadece odun yakmaya müsait. Çadırlarında ısınmak isteyen ve normal soba alacak imkanı olmayanlar bu sobalara rağbet gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.


"Kadın ve çocukların yaşadığı bölgelerde eğitim ve kalkınma faaliyetlerini sürdürüyoruz"


Suriye'deki yardım faaliyetlerini Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdem, "Suriye içerisinde gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetlerini necip milletimizin destekleri sayesinde gerçekleştiriyoruz. Başlayan kış mevsimiyle birlikte Azez'de çadırlarda ve farklı kamplarda yaşayan ailelere soba, yakacak ve kışlık giyecek yardımının yanı sıra, her gün 15 bin kişiye sıcak yemek ve 70 bin ekmek dağıtıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda öncelikli olarak yetim ailelerinin olduğu, kadın ve çocukların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri tercih ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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