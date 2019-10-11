Türkiye'nin yardımıyla okuyan Nijeryalı öğrencilerden

Nijeryalı öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua etti.

Başkent Abuja'ya bağlı Pape bölgesinde bulunan Dar'ul Envar Türk Okulu'nda Barış Pınarı Harekatı için dua edildi.

Okulun 5. sınıf öğrencisi Fauwaz Mudasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bize yaptığı yardımları karşılığında verecek başka bir şeyimiz yok ancak dua ederiz. Allah, Türkiye'nin ve Türk halkının yardımcısı olsun. Zafer, Türklerin olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Mudasir, "Türkiye, bugüne kadar bizlere çok yardım etti. Eğitimden insani yardıma kadar her alanda sahip çıktı. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Adamder Derneği temsilcisi Fatih Emin Danışan da Dar'ul Envar Türk Okulu'ndaki öğretmen ve öğrencilerin Türkiye'deki olayları yakından takip ettiğini dile getirerek, öğrencilerle dua ettiklerini söyledi.

Abuja'nın Pape bölgesinde faaliyet gösteren okulun 2016'da açıldığını anımsatan Danışan, "Şu an 350 öğrenci eğitim görmekte ve bu öğrencilerin kitabından defterine, öğretmen maaşlarına kadar tüm giderleri Türkiye'den gelen yardımlarla karşılanmaktadır." diye konuştu.

Öğrenciler, dersleri bittikten sonra Türkiye için toplu halde dua edip namaz kıldı.