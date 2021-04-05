Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip - Son Dakika

Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip

05.04.2021 11:30

Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip 68 bin hektarlık su yüzeyine sahip ve 3 tarafı baraj ve havzalarıyla çevrili olan Türkiye'nin yarım adası ili konumunda bulunan Elazığ'da, tarım ve jandarma ekipleri 1 Nisan'da başlayan avlanma yasağı nedeniyle denetimleri...

Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip

68 bin hektarlık su yüzeyine sahip ve 3 tarafı baraj ve havzalarıyla çevrili olan Türkiye'nin yarım adası ili konumunda bulunan Elazığ'da, tarım ve jandarma ekipleri 1 Nisan'da başlayan avlanma yasağı nedeniyle denetimleri yoğunlaştırdı

Teknelerle baraj gölü havzasında 7/24 denetim yapan ekipler, kaçak avcılara göz açtırmıyor

ELAZIĞ - 68 bin hektarlık su yüzeyine sahip 3 tarafı baraj ve havzalarıyla çevrili olan Türkiye'nin yarım adası ili konumunda bulunan Elazığ'da, ekipler su ürünleri avlanma yasağı başlamasıyla kaçak avcılara fırsat vermemek için yoğun denetim yapmaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi 3 tarafı sularla çevrili Elazığ'da da 1 Nisan itibariyle su ürünleri avlanma sezonu kapandı. Sezonun kapanması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma ekipleri balıkçılıkları ziyaret ederek son ağların toplanarak teknelerin karaya çekilmesini sağladı. Yasağın başladığı günden itibaren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri su üzerinde denetimlere başladı. 68 bin hektar alanlık su yüzeyinde 4 bot ile vardiyalı şekilde 7-24 denetim gerçekleştiren ekipler, avcılara göz açtırmıyor.

Elazığ'ın ülke iç sularında en fazla alabalık üretimi yapan birinci il olduğunu belirten Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Kaliteli sularında alabalık üreten ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın tüm sofralarında besleyici değeri balıkları gönderen bir il durumdayız. Bu balıkçılık sektörünü daha da geliştirmek ve ileriye aktarmak adına yetiştiriciliğin yanında bir de avcılık var. Elazığ'da 150 civarında ruhsatlı teknemiz ve binin üzerinde amatör balıkçılık yapmak üzere bizden ruhsat almış kişiler var. 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında balığın üreme sezonu olduğu için bizler balık üremesinin artması, balıkların yumurtalarını sağlıklı bir şekilde kıyıya bırakması, bir sonraki sezona balık stokunu artırmak üzere bu yasak dönemi teşkilatımız ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte denetimleri uyguluyoruz. Bizim burada 17 balıkçı kooperatifimiz var. En çok onlarla iş birliğiyle yapıyoruz. Eğer gelecek sezonlarda hakkıyla balık ticari yapmak istiyorlarsa yasak dönemde mutlak suretiyle iş birliği ile hareket edip bu dönemi verimli bir şekilde geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Elazığ'ın yaklaşık 68 bin hektarlık su yüzeyi alana sahip olduğunu aktaran Karahan, "Keban Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü, Hazar Gölü gibi birçok su zenginliği var. Bizler ilimizde sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek üzere tarımsal sektör içerisinde değer verdiğimiz ve geliştirmeye çalıştığımız en önemlilerinden birisi balıkçılıktır. Herkesin yasaklara riayet etmesini ve bizimle iş birliği içerisinde hareket etmesini istiyoruz. Bizler mevzuatlar ölçüsünde kanunların bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde bu yasak dönemde balık avcılığı yapan vatandaşlarımızla ilgili gerekli cezai işlemleri uygulayacağız" diye konuştu.

Yasağın başladığını aktaran balıkçı Vedat Mutlu, "Teknelerimizi kıyıya çıkardık. Bugün denetim yapıldı. Bu yasağa uyulmasını istiyoruz. Balığımızı koruma altına almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yasağın başladığını dile getiren balıkçılardan Mustafa Ergün ise "Teknelerimizi yukarıya aldık. Yasağa uyuyoruz. Zamanı gelince ağlarımızı atacağız. Herkesin de yasaklara uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip
Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip
Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip
Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip

Türkiye, Elazığ, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yarım adası Elazığ'da, kaçak ava sıkı takip - Son Dakika


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