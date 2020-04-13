"Türkiye'nin yaş sebze meyve üssü"nde üreticiler yoğun mesaide

" Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üssü" Antalya'da çiftçiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde meyve sebze arzında sıkıntı yaşanmaması için yoğun üretim mesaisini sürdürüyor.

Türkiye, dünyada her mevsim yaş sebze ve meyve yetiştiren nadir ülkelerin başında geliyor. Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yaş sebze ve meyve üretiminde de söz sahibi konumda bulunuyor.

Özellikle 1990'lı yılların başından itibaren artmaya başlayan seracılık faaliyetleri, Antalya'yı Türkiye'nin en önemli yaş sebze meyve yetiştirip pazarlayan ili haine getirdi.

Yetiştirilen yaş sebze meyvenin pazarlandığı Antalya Toptancı Hali ise Avrupa'nın önemli üretici halleri arasında yer alıyor.

Yaş sebze ve meyve ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Antalya'da üreticiler, yetiştirdikleri sebze meyvelerin tüketiciye ulaşması için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Gerekli tedbirler alınarak yapılan çalışmalar neticesinde yetiştirilen ürünler, her yere ulaştırılmaya devam ediyor.

"Yaş sebze meyve arzında hiçbir sorunumuz yok"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Uzmanların Kovid-19'dan korunmak için iyi beslenilmesini, bağışıklık sistemini güçlü kılmak için bolca yaş meyve sebze tüketilmesini önerdiğini hatırlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın kepenk indirdiği bir dönemde gerçekten Antalya çiftçisi tarlasında, serasında çalışıyor hem Türkiye hem dünya için yaş sebze ve meyve üretmeye devam ediyor. Ürün konusunda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'yi ve dünyayı doyuracak kadar elimizde bolca yaş sebze ve meyve var. Biz vatandaşımızın gönül rahatlığıyla tüketmelerini arzu ediyoruz. Yaş sebze meyve arzında ve diğer gıda zincirinde hiçbir sorunumuz yok. Biz hiçbir şekilde Türkiye'yi yaş sebze ve meyvesiz bırakmayacağız."

Karaloğlu, her türlü desteği ve yardımı çiftçiye vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, virüsle mücadele kapsamında tarım sektörüne esnek çalışma sağlanmasının faydalı olduğunu söyledi.

Çiftçinin yoğun üretim yaptığını vurgulayan Alp, "Türkiye'nin yaş sebze meyve ihtiyacının yazın yüzde 50'si, kışın yüzde 70'i Antalya'dan karşılanıyor. Ürün sıkıntımız yok hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyor hem de Rusya ve Avrupa ülkelerine yaş sebze meyve ihraç ediyoruz. Tarımın da başkentiyiz. Türkiye genelinde yıllık 12 milyon ton domates üretiminin 3 milyon tonu Antalya'da üretiliyor." diye konuştu.

"Sizler için işimizin başındayız, sizler de bizim için evde kalın"

Gazipaşa ilçesindeki üreticilerden İbrahim Özen, dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle çok sıkıntı yaşandığını, kendilerinin seralarda görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Türk çiftçisi olarak en kalitelisini üretmek için çabaladıklarını vurgulayan Özen, "Sizler için işimizin başındayız, sizler de bizim için evde kalın." dedi.

Muhammet Görgülü de Türkiye için taze fasülye ürettiklerini, verimin iyi, ürünlerin kaliteli olduğunu ifade etti.

Sağlıklı ve hijyenik şekilde üretim yaptıklarına değinen Görgülü, "Ürettiğimiz malları da hallere gönderiyoruz. Onlar da tüketiciye iletiyor. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Üretim sıkıntımız yok, sizler de evde kalın." diye konuştu.