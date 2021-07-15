Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Pulat'tan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin daha etkili bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi Pulat, Yemen'den yayın yapan internet sitelerinde Arapça yayınlanan makalesinde, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yazısında, "Hain darbe girişimi sırasında dost ve kardeş ülkelerden aldığımız desteği unutmadan, şehitlerimizi anıyor ve demokrasi zaferimizi kutluyoruz." ifadelerine yer veren Pulat, FETÖ'nün Yemen'deki okullarının hala faaliyette olduğuna dikkati çekti.

Pulat, FETÖ'nün "yeni üyeler kazanmak ve onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek maksadıyla kendilerini masum bir eğitim kurumu olarak gösterdiği" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin yereldeki hükümetlerle iş birliği içinde dünyanın birçok ülkesinde FETÖ yapılanmalarına karşı başarılı bir mücadele yürüttüğünü hatırlatan Pulat, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"(FETÖ elebaşı Fetullah) Gülen yapılanmalarına ve okullarına ev sahipliği yapmaya devam eden ülkeler, bu örgütün ülkelerinin geleceğine yönelik tehdit ve tehlikelerini anladıkça bu mücadele daha etkili bir şekilde devam edecektir."