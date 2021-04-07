Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Aksoy güven mektubunu sundu - Son Dakika

Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Aksoy güven mektubunu sundu

07.04.2021 14:45
Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Aksoy güven mektubunu sundu, System.String[]

Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, güven mektubunu Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e sunarak görevine başladı.

Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, güven mektubunu Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e sunarak görevine başladı.

Vucic, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Hollanda ve Bulgaristan'ın yeni büyükelçilerini kabul etti.

Aksoy'un güven mektubunu teslim etmesinin ardından konuşan Vucic, yeni büyükelçiye görevinde başarılar dileyerek Sırbistan ve Türkiye arasında yüksek seviyede devam eden ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vucic, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun yanı sıra karşılıklı saygı ve güven atmosferinin bölge istikrarına katkıda bulunduğunu ifade ederek güçlenen ekonomik iş birliğinden de ayrıca memnun olduğunu belirtti.

Türk şirketlerinin özellikle Sırbistan'ın az gelişmiş bölgelerinde yatırım yapma ilgisini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Vucic, yakın zamanda Sırbistan-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi oturumunun yapılması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Aksoy da göreve başlamasından kısa bir süre sonra güven mektubunu sunma imkanı bulduğu için Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

İki ülke ilişkilerinin mükemmel bir seviyede olduğunu ve böyle bir dönemde görev yapacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Aksoy, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere Türkiye-Sırbistan ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek için çalışacağını ifade etti.

Aksoy, gelecek dönemde gerçekleştirilecek üst düzey temaslar için hazırlıklara şimdiden başladıklarını söyleyerek iki ülke dostluğunun bölgenin istikrar ve refahına katkı sağladığını kaydetti.

Büyükelçi Aksoy ayrıca ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da yakın zamanda resmi açılışı yapılacak olan Türkiye Başkonsolosluğunun iki ülke arasında ilişkileri taçlandırdığını sözlerine ekledi.

Görüşmede ayrıca altyapı başta olmak üzere birçok ortak projenin ele alındığı ifade edildi.

Hami Aksoy kimdir?

1 Nisan 1969'da doğan Hami Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Aksoy, yüksek lisansını İngiltere'de Canterbury'deki Kent Üniversitesinde tamamladıktan sonra bir süre Ankara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakanlığına girişinden sonra merkezde ve yurt dışında (Gümülcine Başkonsolosluğu, Stockholm ve Londra Büyükelçilikleri) çeşitli görevlerde bulundu.

2015'teki Milano Başkonsolosluğu görevinin ardından 2018-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görev yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Aksoy güven mektubunu sundu - Son Dakika


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