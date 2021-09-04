Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel, Hint televizyon kanalında Türkiye-Hindistan ilişkilerini anlattı - Son Dakika

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Türkiye ve Hindistan'ın, büyüyen ekonomileri ve uluslararası arenada artan rolleri ile kendi bölgelerinde yükselen yıldızlar olduğunu belirtti.

Sunel, Hint televizyon kanalı WION'a verdiği röportajda, Türkiye ve Hindistan'ın gelişen kapsamlı ikili ilişkilerden yarar sağlayacağını vurguladı.

Türkiye ve Hindistan arasındaki ilişkiye yönelik soru üzerine Sunel, iki ülkenin yakın bağlara sahip olduğunu, iki halk arasındaki tarihe dayalı bağların, ülkeler arası ilişkilere katkı sağladığını dile getirdi.

İki ülkenin kültür ve tarihe dayanan çok sayıda ortak özelliğinin olduğunu belirten Sunel, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sunel, "Türkiye, 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve onunla diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biriydi. Türkiye ayrıca Hindistan'da Temmuz 1948'de diplomatik misyon temsilciliği açan ilk ülkeler arasında yer aldı." dedi.

Türkiye ve Hindistan'ın büyüyen ekonomileri ve uluslararası arenada artan rolleri ile kendi bölgelerinde yükselen yıldızlar olduğunu anlatan Sunel, Türkiye'nin Hindistan ile ilişkilerini daha da geliştirmeyi istediğini ve Hindistan'ın da benzer bir yaklaşımda olmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Ticaret, yatırım, kültür, turizm ve bilim alanlarında iş birliği için önemli bir potansiyel olduğuna işaret eden Sunel, bölgesel ve küresel konularda iş birliğinin daha da geliştirilebileceğini kaydetti.

Hindistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu anımsatan Sunel, Hindistan'ın dostu olarak Türkiye'nin Hint halkını desteklemek için iki A400M askeri nakliye uçağıyla yaklaşık 45 ton tıbbi yardım gönderdiğini anlattı.

"Türkiye, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor"

Afganistan'daki duruma ilişkin soruya verdiği cevapta Sunel, 26 Ağustos'ta Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve herkesin kınadığı terör saldırısının, güvenliğin ve sivil düzenin yeniden tesis edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Afganistan'daki gelişmeleri ve taraflar arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiğini hatırlatan Sunel, "Çeşitli Afgan siyasi figürleriyle iletişim halindeyiz ve Afgan halkının güvenliğini ve refahını sağlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Sunel, Hindistan'ın Afganistan'daki rolüne ilişkin soruya verdiği cevapta, (Hindistan) Dışişleri Bakanlığının Taliban ile Doha'daki ilk resmi görüşmeleri duyuran açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, tüm paydaşlarla etkileşimin önemli olduğunu söyledi.

Afganistan'daki durumun Hindistan'a doğrudan etkisi olacağına dikkati çeken Sulen, Afganistan'ın istikrar ve güvenliğine bugüne kadar 3 milyar dolar katkıda bulunmuş bir ülke ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyesi olarak Hindistan'ın bu bağlamda aktif rol oynayabileceğini kaydetti.

Türkiye ve Hindistan'ın son 20 yılda Afganistan'a muazzam katkılarda bulunduklarına işaret eden Sunel, "Afganistan'ın yıllarca süren çatışma ve çekişmelerden kurtulmasına yardım etmeye devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.???????