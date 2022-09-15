Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda ABD tarafını çok açık belli etti

Çobanoğlu, önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon ve diğer üst düzey toplantıları gerçekleştirmek istediklerini de ifade etti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, güven mektubunu Sudan Dışişleri Bakanlığına sundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.