Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince, Artuklu kırsalında, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

İLK KEZ OPERASYONDA KULLANILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 'UÇBEY' isimli yerli ve milli VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR UÇBEY KAMERASINDA

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi. O anlar da UÇBEY'in kamerasına saniye saniye yansıdı.

UÇBEY HER TÜRLÜ ARAZİDE HAREKET EDEBİLİYOR

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.