Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Yeni Kosova Büyükelçisi Sakar, Başbakan Haradinaj ile Görüştü

Türkiye'nin Yeni Kosova Büyükelçisi Sakar, Başbakan Haradinaj ile Görüştü

1 saat önce

Görevine yeni başlayan Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul etti.

Türkiye'nin Yeni Kosova Büyükelçisi Sakar, Başbakan Haradinaj ile Görüştü, System.String[]
Görevine yeni başlayan Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul etti.

Kosova başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni göreve başlaması nedeniyle Büyükelçi Sakar'ı kutlayan Başbakan Haradinaj'ın, devlet olarak kurulmasında Kosova ve halkına tüm dönemlerde sürekli olarak yardım ve destek sağlayan Türkiye'ye teşekkürlerini ifade ettiği belirtildi. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, hükümetin öncelikleri hakkında bilgi vererek; iki ülke arasında ilk sırada ekonomik alanda ve ortak yarar olan diğer alanlarda var olan işbirliğin derinleşmesinde kararlı olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Çağrı Sakar da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'yı tüm alanlarda desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Türkiye, Kosova, Politika
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