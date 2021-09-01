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YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı - Son Dakika

YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı

01.09.2021 13:08

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapılan resmi açılış törenine, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.

Sırp Bakan Selakovic, törende yaptığı konuşmada, konsolosluğun resmi açılış törenine katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in mesajını ileten Selakovic, "Vucic'in mesajı sözlü değil izlediği politika ile ortaya koyulmuştur. Bu politikada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler büyük önem arz etmektedir." dedi.

Sırbistan'ın ekonomik başarısının Sancak'ta yaşayan Boşnak nüfusa da yansımasını arzu ettiklerini dile getiren Selakovic, "Helikopterle Yeni Pazar'a yaklaştığımızda Çavuşoğlu dört yıl öncesine nazaran gelişmiş göründüğünü söyledi. Bizim Sancak bölgesinde izlediğimiz politika, somut sonuçlar doğuran bir politikadır." diye konuştu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 142 yılını doldurduğunu belirten Selakovic, "Ülkelerimiz arasında güven, dostluk ve karşılıklı iş birliği ile şekillenen ilişkilerimizin tarihin en yüksek seviyesinde seyrediyor olmasından gurur duyuyoruz. Başkonsolosluğun bu ilişkilerin ciddi oranda gelişmesine ve bölgedeki tüm belediyelerin kalkınmasına katkı sağlayacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Selakovic, Yeni Pazar Başkonsolosluğunun iki ülke arasındaki ticaret hacminin de artmasına neden olacağını kaydederek, "Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkiler, her Türk, her Boşnak ve her Sırp'ın hangi istikamette ilerlemesi gerektiğini gösteren güzel bir örnek teşkil etmektedir zira her iki ülke, Balkanlar'da refah amacı gütmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Sırbistan'a her zaman işinde tecrübeli ve ciddi diplomatlar gönderdiğini anımsatan Selakovic, Yeni Pazar Başkonsolosu Başol'un da öyle olduğuna inandığını söyledi.

"Başkonsolosluk hem Sırbistan ile ilişkilerimizin gelişmesine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır"

Büyükelçi Aksoy, Belgrad Büyükelçiliği görevine beş ay önce başladığını hatırlatarak, "İkili ilişkilerimizin en yüksek seviyede olduğu bu dönemde bu ülkede görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yine ne mutlu bana ki Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı benim büyükelçilik dönemime kısmet oldu. Başkonsolosluğumuzun açılışında büyük emekleri geçen Büyükelçi Tanju Bilgiç'e de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her alanda ilerlediğini vurgulayan Aksoy, "Yatırımlarımız her geçen gün artıyor. Sırbistan'da yeni fabrikalar kuruyoruz, yollar, köprüler yapıyoruz. Elbette amacımız Sancak'a, Yeni Pazar'a yönelik yatırımlarımızın da artmasıdır. Sancaklı kardeşlerimizin refahına, kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Başkonsolosluğumuz da bu noktada kilit bir rol oynayacaktır. Hem Sırbistan ile ilişkilerimizin gelişmesine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sancaklı kardeşlerine destek olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yeni Pazar Başkonsolosu Başol da kendisinin Türkiye'nin Yeni Pazar'a atanan ilk başkonsolosu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ben ve ekibim görev sürem boyunca, görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve Sancaklı kardeşlerimize hizmet etmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Başol, "Başta Sancak bölgesi olmak üzere Sırbistan'ın güneyini kapsayan görev bölgemize daha çok Türk yatırımı çekmek için gayret göstereceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte, ülkemiz ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak'ın kalkınmasına ve Sancaklı kardeşlerimizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı
YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı

Sırbistan, Türkiye, Belgrad, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YENİ PAZAR - Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı - Son Dakika


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