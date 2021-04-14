SARAYBOSNA - Türkiye'nin yeni Saraybosna Büyükelçisi Girgin güven mektubunu sundu - Son Dakika

Türkiye'nin yeni Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, güven mektubunu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'e sunarak görevine başladı.

Dodik, başkent Saraybosna'daki Devlet Başkanlığı binasında Girgin'i kabul ederek, güven mektubunu teslim aldı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Girgin, 2013-2017'de Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Girgin, 2018'den bu yana da Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü görevinde bulunuyordu.