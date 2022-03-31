Türkiye'nin yeni seyir füzesi ÇAKIR - Son Dakika

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Roketsan tarafından geliştirilen yeni seyir füzesi 'ÇAKIR'ın lansman töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Yapılan her çalışma ve ortaya çıkarılan her proje ülkemiz açısından önemli değerler sağlarken Türkiye'yi hem sahada hem de masada güçlü bir konuma getiriyor" dedi.

Roketsan tarafından geliştirilen yeni seyir füzesi 'ÇAKIR'ın lansman töreni, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve çok sayıda basın mensubunun katılımı ile gerçekleşti. Roketsan'ın Lalahan Tesislerinde gerçekleşen lansman töreninde konuşan SSB Başkanı Demir, "Bugün dünyada adından söz ettiren SİHA'larımız üzerindeki sistemler ile beraber bir anlam kazınıyor. Bunun çeşitlendirilmesi ve kabiliyetlerinin artırılması oldukça önemli. Tabi savunma sanayii konusunda nereden nereye geldiğimizi hatırlamakta fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, savunma sanayiinde dışarıya muhtaç olmadan kendine yeter bir ülke olma hedefi, aşama aşama gerçekleşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii alanında birçok atılımın birçok alanda sürekli ve hızlı bir şekilde kaydedilmeye devam ettiğini vurgulayan Demir, karadan karaya, karadan havaya, hava hava ve deniz savunma sistemlerinde de birçok atılımların devam edeceğini söyledi. Demir ayrıca, deniz torpidolarında da önemli atılımlar ile dışa bağımlığın son bulacağını vurguladı. Öte yandan ÇAKIR'ın tanıtım sunumunu da gerçekleştiren Roketsan Genel Müdürü İkinci, ÇAKIR'ın ilk olarak Akıncı SİHA tarafından kullanılacağını açıkladı.