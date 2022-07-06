Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da son hazırlıklar yapılıyor (5) - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da son hazırlıklar yapılıyor (5)

06.07.2022 10:23

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sürdürülüyor.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sürdürülüyor.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

Geminin "Abdülhamid Han" olarak belirlenen adı da dış yüzeyine işlendi.

Abdülhamid Han gemisinin özellikleri

Dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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Bakan Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek' Bakan Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da son hazırlıklar yapılıyor (5) - Son Dakika

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