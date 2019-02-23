Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Deep Sea Metro-1, Yalova'da

Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Deep Sea Metro-1, Yalova'da

4 dakika önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan dün geçiş yapan, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Deep Sea Metro-1', bakım ve onarımdan geçirilmek üzere Yalova'ya geldi.

Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Deep Sea Metro-1, Yalova'da, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan dün geçiş yapan, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Deep Sea Metro-1', bakım ve onarımdan geçirilmek üzere Yalova'ya geldi. Yalova açıklarında demirleyen gemi, Yalova Altınova Tersaneleri'nde bakım ve onarım için havuza alınacak.

İspanya'nın Algeciras Limanı'ndan yola çıkan 51 bin 283 grostonluk, 229 metre uzunluğundaki derin sondaj gemisi Deep Sea Metro-1, bu sabah Yalova'ya gelerek Çiftlikköy ilçesi açıklarına demirledi. 'Deep Sea Metro-1', Fatih Gemisi'nden sonra Türkiye'nin ikinci aktif sondaj gemisi olacak.

Çiftlikköy ilçesi açıklarında demirleyen dev geminin, Tersan Tersanesi'nde bakım ve onarımı yapılacak. 'Deep Sea Metro-1'in, tersanelerdeki havuzların dolu olması nedeniyle 1 ay boyunca Yalova açıklarında demirli kalacağı bildirildi. - Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

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